DESIGNAZIONI | Roma-Genoa affidata ad Abisso, Pairetto al VAR

Sarà Rosario Abisso a dirigere Roma-Genoa, gara di Serie A in programma sabato alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Una sfida particolarmente attesa anche per il ritorno nella Capitale di Daniele De Rossi, questa volta da avversario sulla panchina rossoblù.
Abisso sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Miniutti, mentre il quarto uomo sarà Collu. In sala VAR ci sarà Pairetto, con Massimi nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno.
FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
MASSA (foto)
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
CALZAVARA
PERROTTI – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA