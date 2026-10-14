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DESIGNAZIONI | Roma-Genoa affidata ad Abisso, Pairetto al VAR

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Sarà Rosario Abisso a dirigere Roma-Genoa, gara di Serie A in programma sabato alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Una sfida particolarmente attesa anche per il ritorno nella Capitale di Daniele De Rossi, questa volta da avversario sulla panchina rossoblù.

Abisso sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Miniutti, mentre il quarto uomo sarà Collu. In sala VAR ci sarà Pairetto, con Massimi nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno. 

FROSINONE – SASSUOLO    Venerdì 16/10 h. 20.45

MARCHETTI

TRINCHIERI – LAUDATO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      VOLPI

 

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

SACCHI J.L.

PALERMO – VECCHI

IV:      CREZZINI

VAR:     FABBRI

AVAR:      SANTORO

 

BOLOGNA – INTER    Sabato 17/10 h. 18.00

DOVERI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       DI MARCO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       PICCININI

 

ROMA – GENOA    Sabato 17/10 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – MINIUTTI

IV:     COLLU

VAR:      PAIRETTO

AVAR:     MASSIMI

 

UDINESE – LECCE   Domenica 18/10  h. 12.30

GUIDA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:      BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    BARONI

 

FIORENTINA – COMO    Domenica 18/10   h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – MONACO

IV:     MARCENARO

VAR:     PATERNA

AVAR:      PEZZUTO

 

MILAN – ATALANTA    Domenica 18/10  h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – YOSHIKAWA

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PRONTERA

 

JUVENTUS – LAZIO    Domenica 18/10  h. 20.45

MASSA (foto)

ALASSIO – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

 

MONZA – CAGLIARI    Lunedì 19/10 h. 18.30

CALZAVARA

PERROTTI – SCATRAGLI

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI VUOLO

 

PARMA – TORINO    Lunedì 19/10 h. 20.45

AYROLDI

COLAROSSI – RINALDI

IV:     ARENA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MERAVIGLIA

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