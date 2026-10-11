INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Pellegrini è stato un acquisto. Per Cristante e Svilar infortuni lunghi”

Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Como-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dal Sinigaglia prima del lunch match valido per la sesta giornata di Serie A.

Vi aspettate qualcosa di particolare?

“Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono diverse. Ci aspettiamo una partita tra due squadre forti, non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla. Ma abbiamo mesi di lavoro alle spalle. Speriamo in uno spot nel sistema calcio.”

C’è molta Atalanta oggi, non ci voleva l’infortunio di Svilar. Cosa vi aspettate da Gollini?

“Un grande dispiacere perdere un giocatore importante come Mile. Ma anche Cristante. Dispiace perché sono infortuni lunghi, ne salteranno un pochino di partite. I ragazzi della rosa hanno grande fiducia del club, tutti quelli che hanno opportunità di essere in mostra sia una motivazione e non un peso.”

Esordio per Pellegrini, come sta e cosa può dare, anche in prospettiva?

“Sì, è giusto, per noi è stato un acquisto. Lo abbiamo trovato a scadenza, tutti quelli che hanno firmato il rinnovo sono stati i primi acquisti. Lorenzo ha vissuto mesi difficili, ha lavorato tanto in estate, per lui è una grande motivazione. Siamo convinti possa dare una grossa mano al gruppo.”

Redazione GR.net