LIVE | Como-Roma, le formazioni ufficiali: torna Pellegrini, spazio a Ndicka e De Roon

La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa nel lunch match della sesta giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono attesi al Giuseppe Sinigaglia dal Como di Cesc Fabregas, avversario insidioso soprattutto davanti al proprio pubblico.

Gasperini deve fare i conti con due assenze pesanti: Mile Svilar, fermato da una frattura al quinto dito della mano, e Bryan Cristante. Tra i pali toccherà dunque a Gollini, mentre a centrocampo De Roon è pronto ad affiancare Koné. Recuperati invece Wesley e Malen. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Como-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DAL SINIGAGLIA

Ore 11:30 | La Roma annuncia il suo undici titolare per la partita contro il Como: Gasperini rilancia Pellegrini dal primo minuto alle spalle di Dybala e Malen, in difesa Ndicka viene preferito a Balerdi mentre a centrocampo tocca a De Roon prendere il posto di Cristante accanto a Konè.

La nostra formazione per #ComoRoma 🐺 #ASRoma https://t.co/Y4X2hYDB6F — AS Roma (@OfficialASRoma) October 11, 2026

Ore 11:25 | Questa la formazione ufficiale del Como: Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

Ore 11:15 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

Ore 10:50 | Lorenzo Pellegrini torna a giocare titolare dopo sei mesi: secondo quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, Gasperini ha scelto il sette dal primo minuto per affrontare oggi il Como.

Ore 10:30 | Due ore al fischio d’inizio. Si aprono i cancelli del Giuseppe Sinigaglia e cresce l’attesa per Como-Roma. Tra poco arriveranno le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma Gollini è pronto a sostituire l’infortunato Svilar, mentre Gasperini dovrebbe affidarsi a De Roon e Koné in mezzo al campo. Davanti apertissimo il ballottaggio sulla trequarti per chi dovrà agire alle spalle di Dybala e Malen.

COMO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

A disp.: Vigorito, Robert Sánchez, Kempf, Álex Valle, Luis Milla, Dossena, Lahdo, Jesús Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Samuele Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala.

All.: Cesc Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Balerdi, Lulli, Ghilardi, Mora, Pisilli, Soulé, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Fabbri (Ravenna).

Assistenti: Imperiale-Baccini.

IV ufficiale: Sozza.

Var: Gariglio.

Ass. Var: Abisso.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini