LIVE | Como-Roma, le formazioni ufficiali: torna Pellegrini, spazio a Ndicka e De Roon

La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa nel lunch match della sesta giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono attesi al Giuseppe Sinigaglia dal Como di Cesc Fabregas, avversario insidioso soprattutto davanti al proprio pubblico.
Gasperini deve fare i conti con due assenze pesanti: Mile Svilar, fermato da una frattura al quinto dito della mano, e Bryan Cristante. Tra i pali toccherà dunque a Gollini, mentre a centrocampo De Roon è pronto ad affiancare Koné. Recuperati invece Wesley e Malen. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Como-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DAL SINIGAGLIA
Ore 11:30 | La Roma annuncia il suo undici titolare per la partita contro il Como: Gasperini rilancia Pellegrini dal primo minuto alle spalle di Dybala e Malen, in difesa Ndicka viene preferito a Balerdi mentre a centrocampo tocca a De Roon prendere il posto di Cristante accanto a Konè.
La nostra formazione per #ComoRoma 🐺
#ASRoma https://t.co/Y4X2hYDB6F
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 11, 2026
Ore 11:25 | Questa la formazione ufficiale del Como: Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.
Ore 11:15 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.
Ore 10:50 | Lorenzo Pellegrini torna a giocare titolare dopo sei mesi: secondo quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, Gasperini ha scelto il sette dal primo minuto per affrontare oggi il Como.
Ore 10:30 | Due ore al fischio d’inizio. Si aprono i cancelli del Giuseppe Sinigaglia e cresce l’attesa per Como-Roma. Tra poco arriveranno le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma Gollini è pronto a sostituire l’infortunato Svilar, mentre Gasperini dovrebbe affidarsi a De Roon e Koné in mezzo al campo. Davanti apertissimo il ballottaggio sulla trequarti per chi dovrà agire alle spalle di Dybala e Malen.
COMO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.
A disp.: Vigorito, Robert Sánchez, Kempf, Álex Valle, Luis Milla, Dossena, Lahdo, Jesús Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Samuele Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala.
All.: Cesc Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Balerdi, Lulli, Ghilardi, Mora, Pisilli, Soulé, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Fabbri (Ravenna).
Assistenti: Imperiale-Baccini.
IV ufficiale: Sozza.
Var: Gariglio.
Ass. Var: Abisso.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Oggi sarà durissima, mi aspetto un Como carico a pallettoni, servirà una Roma a tutta. Un pari non sarebbe un cattivo risultato. FORZA GRANDE ROMA!
molto probabilmente sarà una partita dal punto di vista tattico molto fluida, il Como inizialmente giocherà a 4 dietro? in tal caso è probabile che ci schiereremo con un trequartista dietro a Malen e Dybala, o al contrario partiranno o passeranno a 3 nel corso del match? allora è probabile che piazzeremo due mezze punte dietro a Malen. Quale fra i 3 candidati ( mora soule e pellegrini)sarà il più idoneo a svolgere entrambi i compiti? Confidiamo nella sagacia tattica del Gasp
Pellegrini no, maledizione!!!
mora e soule a partita in corso saranno la chiave tattica della partita
Oggi l esperienza, la tecnica, ma sopratutto la voglia di Pellegrini possono fare la differenza.
Vamos magica!
io dico una cosa, una società del calibro della Roma non può non avere un secondo portiere forte ed affidabile. Purtroppo Gollini non lo è visto che non gioca da due anni e questo è davvero inammissibile per una società che gioca in Champions e che cmq si trova ai piani alti della serie A . Un portiere discreto lo trovavi a due soldi , non un fuoriclasse ma un portiere minimamente affidabile. Spero di sbagliare che Gollini si faccia trovare pronto ma la partita l’unica in due anni col pana bah
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.