INTERVISTE POSTPARTITA | Gollini: “La mia prova è una ricompensa, alla fine la ruota gira. E Svilar mi ha detto…”

Pierluigi Gollini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Como-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la sesta giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Sensazioni?

“Partita approcciata in maniera diversa, giocare dopo tanto tempo era difficile. La mia prestazione è una ricompensa, quello che ho avuto me lo sono guadagnato col lavoro, martellando, c’è un cerchio della vita che quando uno si comporta bene e dà il massimo alla fine la ruota gira”.

Svilar ti ha scritto?

“Mi ha detto prima della partita “Vai, è il tuo momento”. Lui è fortissimo, c’è poco da dire. Gli voglio bene e siamo qua per dare una mano alla Roma. Se ho fatto una certa carriera c’è un motivo.

La tua prova?

“Mi sentivo bene, abbastanza fluido anche se non giocavo da tanto. Lo stato mentale fa la differenza, se sei convinto viene tutto di conseguenza. ”

Redazione GR.net