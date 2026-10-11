INTERVISTE POSTPARTITA | Gollini: “La mia prova è una ricompensa, alla fine la ruota gira. E Svilar mi ha detto…”

Pierluigi Gollini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Como-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la sesta giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Sensazioni?
“Partita approcciata in maniera diversa, giocare dopo tanto tempo era difficile. La mia prestazione è una ricompensa, quello che ho avuto me lo sono guadagnato col lavoro, martellando, c’è un cerchio della vita che quando uno si comporta bene e dà il massimo alla fine la ruota gira”.
Svilar ti ha scritto?
“Mi ha detto prima della partita “Vai, è il tuo momento”. Lui è fortissimo, c’è poco da dire. Gli voglio bene e siamo qua per dare una mano alla Roma. Se ho fatto una certa carriera c’è un motivo.
La tua prova?
“Mi sentivo bene, abbastanza fluido anche se non giocavo da tanto. Lo stato mentale fa la differenza, se sei convinto viene tutto di conseguenza. ”
Redazione GR.net
Grande Gollini, scarso Dybala.
La sintesi della partita.
Condivido questo giro, uno ha parato e giocato bene, mentre l’altro oggi ha tirato una telefonata quando doveva metterla dentro, poi come prestazione in generale è mancato, non il giocoliere, ma il trascinatore
Zenone: la partita che hai visto tu, ma di calcio ho l’impressione che sei rimasto al pallone con le stringhe! Stai sempre a rompere le paxxe con Dybala e ti spacci pure per un tifoso giallorosso?
I complimenti a Gollini son piu’ che meritati💛💖
Buona partita di Gollini, con un paio di uscite alla svilar, super!!!
caro gollini….non ti curar di loro, ma para
e passa. hai dimostrato sul campo quello
che puoi dare, continua così.
sfr. ❤️🧡💛
Bravo Gollini. Non gli davo troppa fiducia vista la lunga assenza e la partita non memorabile di Atene. La fiducia che acquisterà dopo la prestazione di oggi sarà fondamentale, anche perché dovrà difendere la porta contro il Real, il Napoli e il Manchester
Abbiamo bisogno di te. Buona la prima. Personalmente ero dubbiioso per il fatto che erano due anni che non giocava. Felice di essere stato smentito. Avanti cosi cii servi come il pane. FRS
Sono estremamente contento che mi abbia smentito ha fatto una signora partita bravo Gollini 💪🏻💪🏻
Bravo
Bravo Gollini, sei partito alla grande, ti faccio un imbocca al lupo per le prossime partite, daje Forza Roma. 💛❤️
bravo Gollini! Buonissima prestazione.
ottima partita, sempre nei tempi di gioco nel giro palla dal basso e determinante nelle uscite.
Chapeau!
complimenti a Gollini, subentrare a un fenomeno come Svilar non è facile, prova di grande spessore
Bravo. Goditi la giornata, te la sei guadagnata con guantoni e dedizione.
Non sarà Svilar, ma oggi ci hai fatto sentire al sicuro
Ottimo Gollini! 😉
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.