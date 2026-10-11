INTERVISTE POSTPARTITA | Fabregas: “È stata la nostra miglior partita contro la Roma. Ho guardato all’Inter di Inzaghi…”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico lariano ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, valida per la sesta giornata di campionato.

La sua analisi della partita?

“Alcune volte il calcio non si può spiegare. Siamo due squadre offensive e propositive e non sembra normale uno 0-0. L’espulsione ha cambiato il match. È stata una partita bella, con due squadre che si rispettavano. Noi volevamo vincere. Per giocare con la Roma serve tanta personalità, poi c’entra la tattica. Non puoi fare la tattica senza il coraggio di giocare. Penso che è la migliore partita che abbiamo fatto contro la Roma da quando sono qua, soprattutto a livello difensivo. Buona prestazione, un po’ di rammarico alla fine. Non abbiamo saputo gestire l’uomo in più. Devi avere un po’ più di pazienza, devi fare più giro palla veloce. La squadra è molto giovane, ma non abbiamo preso nessun contropiede. Magari vai molto avanti perché siamo giovani e prendi contropiede, invece ho visto cose positive.”

Hai scelto Caqueret invece di una attaccante esterno. Volevi che tutti si proponessero per giocare da dietro? Cosa vi è mancato?

“Sono d’accordo. Prima di tutto, i giocatori a volte meritano qualcosa. Caqueret meritava di giocare, è un giocatore importante e mercoledì non può giocare in Champions. Si è allenato benissimo. Per me la migliore squadra è l’Inter di Inzaghi, è la squadra che ha fatto più male a Gasperini, quindi ho guardato quella. Per me è stata positiva la prestazione contro una squadra così forte fisicamente, con le idee chiare, che ti vene a prendere a uomo”.

Redazione GR.net