INTERVISTE LIVE | Gasperini: “Basta coi fotogrammi, il fallo di Malen non è violento. In undici contro undici non so come sarebbe finita”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Como-Roma, lunch match valido per la sesta giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida dello Stadio Giuseppe Sinigaglia.
GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA
La prova di Dybala?
“Credo che Dybala sia stato straordinario anche in 10, a ripulire situazioni non facili in inferiorità numerica. Come i suoi compagni, credo abbia fatto una partita di grande spessore. Non ricordo palloni persi e anzi mi sembra nuovamente forte nello spunto. Peccato nella situazione del primo tempo in cui poteva fare gol. Ma anche oggi è stata una prestazione straordinaria”.
Aveva pensato di sostituire Dybala dopo l’inferiorità numerica?
“Mi ha convinto strada facendo, ha cominciato a catalizzare diversi palloni e a darci respiro, a farci uscire. A un certo punto c’era una situazione di possibile ripartenza e pericolo. E’ stato continuo per tutti i 90′. Era quello più penalizzato, doveva ballare tra i due centrali del Como ma lo ha fatto con grande intelligenza e qualità, da giocatore che conosce il calcio”.
Non avete rischiato praticamente nulla, nonostante l’espulsione.
“Nel primo tempo abbiamo avuto delle ottime situazioni per fare gol e un paio importanti il Como, ma abbiamo dato la sensazione di poter passare in vantaggio. Poi ovviamente se giochi 2/3 di partita in inferiorità numerica, contro una squadra forte come il Como, c’è rammarico. Non so come sarebbe finita la partita in 11 contro 11, ma eravamo fiduciosi di avere ottime chances. Così siamo stati costretti a difenderci e lo abbiamo fatto con lucidità e ordine. Un pareggio, in queste condizioni, va bene lo stesso”.
Come giudica la gara di Gollini?
“Gollini è stato indubbiamente bravo, anche nel rilancio con i piedi e con le mani. La squadra l’ha messo in questa situazione, è stato attento e preciso. La squadra lo ha messo nelle condizioni migliori. E’ un portiere che saprà sostituire molto bene Svilar”.
Che cosa si aspetta da Roma-Real Madrid e dalla sfida con Mourinho?
“Il Real Madrid è una squadra di campioni incredibili, sia in campo che in panchina. Affrontiamo una delle migliori squadre in assoluto, tra le più forti d’Europa, che ha fatto un mercato straordinario. Mourinho a Roma ha lasciato un ricordo e un affetto straordinario, ma ora la nostra è un altro tipo di squadra. Molto diversa da quella che giocava con Mourinho, che a me sta dando grandi soddisfazioni. Anche oggi bisognava avere un grande morale, una grande condizione e un grande cuore per giocare così a Como”.
Che cosa ne pensa dell’espulsione di Malen?
“Mah… non lo so. C’è un fallo ripetuto su Malen. Dire che Malen faccia del gioco violento è difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato anche la palla. Quello che è brutto è il salto, ma non c’è intenzionalità da parte di Malen. Sicuramente è stato un episodio che ha imbruttito la partita. Era una gara bellissima e così lo è stata di meno. Il calcio non è fatto di fotogrammi ma di azioni, altrimenti si può giustificare tutto. Non c’è nessuna volontà né determinazione a fare male da parte di Malen. E’ ora di smetterla coi fotogrammi, falsificano la realtà. Abbiamo subito questa cosa per anni, finalmente da quest’anno si vede un calcio più vero. Per favore, non torniamo indietro”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
È la prima volta che esulta per un pareggio alla fine della partita.
“Non l’ho fatto per il pareggio ma per lo spirito con cui abbiamo giocato. Non era facile giocare contro questo Como in inferiorità numerica. L’anno scorso abbiamo perso, quest’anno invece no”.
Si aspettava una partita bloccata?
“Impedivamo al Como di uscire e anche loro a noi. Siamo stati più pericolosi e propositivi, potevamo far gol da un momento all’altro fin quando siamo stati in parità numerica”.
Sulla dinamica del rosso di Malen.
“Se fermi il fotogramma è evidente, altrimenti no. Se torniamo al fotogramma torniamo su quello che è stato un danno per la nostra Serie A negli ultimi anni. Vediamo il live e l’azione. Continuo a essere contento di vedere queste nuove regole, incluse quelle sulle simulazioni”.
Anche il Real Madrid ha chiuso la partita in 10 e con nervosismo, ci sono delle similitudini tra le due squadra?
“Loro però sono riusciti a portarla a casa, noi l’abbiamo pareggiata. Real Madrid ricco di grandi campioni, sarà un appuntamento straordinario mercoledì”.
Ha influito la pausa delle nazionali?
“È stata una partita tattica, non intensa perché usavano molto il portiere per favorire i loro movimenti. Siamo stati bravi nel bloccarlo ma con quella scelta la partita non può avere ritmi alti. Ci attiravano e quando riuscivamo a recuperarla ci siamo presentati in attacco. Sono molto contento della prestazione”.
Redazione GR.net
Nonostante il solito arbitraggio a Como ne usciamo alla grande quest’ anno siamo davvero forti forti
un paio di mercati in più e batteremo l’inter. vincendo lo scudo. ma non credo in questa stagione.
Grande Gasp. Avanti così! Basta con le Vedove di Mourinho, allenatore sopravvalutato e che ha creato Danni in tutte le squadre che ha allenato. A me Gasp piace 1,000 volte di più.
Gasperini ancora una volta è stato CHIARISSIMO!
Ma so già che scriveranno altro……
Cmq volevo dare un aggiornamento:
sono arrivato a 53 anni e 4 mesi ma ancora non ho visto una vittoria della Roma negli scontri diretti per un errore grossolano dell’arbitro a favore nostro….!
(Contro invece, li vedo “regolarmente”, sempre da 53 anni e 4 mesi…).
FORZA ROMA
“E’ ora di smetterla coi fotogrammi, falsificano la realtà” Sacrosante parole Aggiungerei: E’ ora di smetterla con decisioni arbitrali che falsificano risultati e partite Rivedendo le immagini, l’impressione è che l’espulsione di Malen sia arrivata nel momento opportuno. Fabbri ne ha semplicemente “approfittato”
Giusto Mister: per oggi, assenza di Svilar assorbita con un clean sheet. Dybala di grande mestiere a recuperare (nel nulla davanti). Impressione di grande forza difensiva e di collettivo solido. Ma, anche in 10, con un’ala che strappava nelle profondità…Insomma, Roma forte, con le note lacune di organico.
Essere terzi, dopo questa partita, ci fa pure comodo. Ma c’è pure un (non nuovo) segnale arbitraggi: occhio!
Ma che rosso è?? Castro purga il Genoa!
espulsione che ha rovinato la nostra partita
dopo l’espulsione Gasp ha indovinato i cambi e i ragazzi ce l’hanno messa tutta dimostrando carattere, garra
mi è piaciuta la reazione della squadra
giocare in 10 contro il Como è difficilissimo perchè sono forti nel giro palla
L’arbitro gli ha servito la partita sul piatto d’argento e manco ne hanno approfittato
bravi noi a saper soffrire
Il vero problema sono la coppia Pardo – Ambrosini
due menagrami di prima scelta.
Mi piacerebbe sapere quante volte la Roma ha vinto con Pardo telecronista….menagramo
Malen ha subito la frustrazione del fallo ripetuto, doveva finire a terra e prendere la punizione. Non c’era cattiveria ma eccessiva foga, peccato.
Due scontri diretti giocati alla pari, anche qualcosa più, però alla fine la vittoria continua a sfuggire, fa rabbia.
Dybala fa tutto bene tranne finalizzare, si mangia gol che avrebbe segnato bendato e non è paura adesso.
Non si può avere il solo Malen in doppia cifra per nutrire grandi ambizioni.
Se l’arbitro avesse fischiato con la stessa solerzia e tempestività che si esigono in questi casi su un giocatore come Malen, il patatrac non sarebbe successo. E qui mi fermo: il killeraggio avviene ormai in modo multiforme ma non meno efficace
ci hanno provato pure quest’ anno a regalare i 3 punti al como ma gli ha detto male è iniziato il giro al piccione contro la Roma
Ha ragione da vendere Gasp
Grande Roma, grande Gasperini oggi a Como. Nulla da eccepire sulla impostazione tattica del match e le rotazioni dei giocatori. Sono state due partite in una. In parità numerica la Roma ha dominato, peccando solo nelle conclusioni. In inferiorità numerica la squadra si è arroccata in modo elastico lasciando ai comaschi solo qualche velleitario tentativo dalla distanza.
Peccato, però, perché l’andamento dell’incontro lasciava presagire un venir fuori alla distanza dei giallorossi.
e Mora caro Gasperini? lo teniamo per fare la panchina a Pellegrini quindi ?! manco cinque minuti per questo ragazzo é inaccettabile
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.