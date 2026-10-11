LE PAGELLE DI COMO-ROMA | Gollini sembra Mile, Mancini e Ndicka insuperabili, De Roon uomo ovunque

La Roma strappa un punto prezioso sul campo del Como nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo: lo zero a zero finale, vista l’espulsione di Malen, è un buon risultato per i giallorossi. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como nel match valido per la sesta giornata di campionato:
Gollini 7 | Non fa rimpiangere Svilar, soprattutto sul fronte delle uscite basse: sempre reattivo e puntuale nelle poche chance create dai lariani.
Mancini 7 | C’è da battagliare, e lui si mette l’elmetto: salvo qualche rara sbavatura, è sempre puntuale nelle chiusure
Ndicka 7 | Duello tutto fisico stravinto con Douvikas.
Hermoso 6,5 | Spinge meno di Mancini, ma difende con la stessa attenzione. Dal 60′ Balerdi 6,5 | Entra per dare nuova sostanza e brillantezza alla difesa, e lo fa con la consueta qualità.
Molina 5,5 | Non brillantissimo. Qualche imprecisione di troppo. Dall’81’ Rensch 6 | Bell’ingresso in campo.
De Roon 7 | Conferma tutto quanto di buono ci si attendeva dal fedelissimo di Gasp: sempre al posto giusto.
Koné 6 | Non all’altezza del miglior Konè, ma la sua prestazione resta comunque preziosa. Dall’89’ Pisilli sv.
Wesley 6 | Difensivamente è praticamente perfetto, non è altrettanto lucido quando deve attaccare.
Dybala 6 | Prestazione importante macchiata da un grave errore davanti alla porta a inizio partita che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Peccato. Dall’89’ Lulli sv.
Pellegrini 6,5 | Bel rientro in campo: la condizione fisica non è ancora delle migliori, ma la prova è preziosa per lavoro e qualità delle giocate, con tanto di palo scheggiato dopo un bel destro dal limite. Dal 46′ Soulè 6 | Lavoro sporco e di fatica in una Roma che doveva ormai badare solo a difendersi.
Malen 6 | In palla, cerca con insistenza la strada del gol duettando con Dybala. A inizio ripresa Fabbri è di strette vedute scegliendo di sventolargli in faccia il cartellino rosso. L’olandese è stato un po’ irruento, ma il rosso appare esagerato per la dinamica complessiva dell’azione.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 | In parità numerica la Roma gioca meglio del Como e appare più pericolosa. Nella ripresa l’espulsione di Malen rovina un bel match, ma Gasp non perde la lucidità e allestisce una squadra difensivamente perfetta sfruttando con sapienza i cambi.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Io ho avuto l’impressione che Senza quel rosso a Malena l’avremmo spuntata….
Malen…..
Condivido ogni singola valutazione …
Pellegrini, il tanto vituperato Pellegrini, é stato l’unico ad andare vicinissimo al gol in mezzo a tanti campioni, o presunti tali, che in in queste partite al vertice steccano più o meno sempre le conclusioni.
A Gollini darei 8,perché oltre alle belle parate sopratutto sulle uscite basse, ha saputo conservare freddezza e calma nonostante lo scetticismo che circondava il suo rientro.
Concordo. Il campo oggi ha detto questo, le opinioni possono dire altro. Ma qui qualcuno parte sempre con mezzo voto in meno al collo e qualcuno con un voto in più di default (e non mi riferisco a Dybala)
Espulsione di Malen e Roma sparita dal campo. Un crollo nervoso evidente.
What? hai tenuto il campo e non hai rischiato nulla contro una squadra che viene descritta come il Brasile di Pelé, 11 contro 11 abbiamo giocato nettamente meglio di loro. Di che crollo nervoso parli?
soulè 6 per cosa???
non ha tenuto mezza palla.
Buonissima Roma … però per vincere manca almeno un grande attaccante con il fiuto del gol. A prescindere da malen … ! Per m’è buona prova di tutti … un voto in più a gollibi …
Il rosso è eccessivo per molti motivi. Tocca il pallone e non colpisce con violenza in pieno l’ avversario cona gamba tesa ma con l’ altra. Per era un giallo e , inoltre, c’ era fallo prima (avrebbe dovuto fare come in precedenza per l’ entrataccia del portiere del Como “scriminata” per precedente fuorigioco).Arbitro, Marelli e Dazn scandosi!
cioe’ …ma veramente pellegrini 6 e mezzo,, solo per aver toccato un palo esterno?
A como non ci riesce di giocare in 11. l’impressione e’ che l’arbitro ha perso la testa
Comunque abbiamo trovato Gollini e questa e’ stata la cosa importante di questa partita
Non ho visto la squadra brillante.
E comunque a me e’ parso ( mi posso sbagliare ) persista il problema del ritorno in campo.
Io personalmente do un 8 a Gollini. Ieri ero altamente mareggiato per Svilar e so quanto è difficile per un secondo portiere che non gioca mai, farsi trovare pronto ed invece oggi è andato alla grande. Bravo bravo PierGollo.
Niente pagelle, tutti ben oltre la sufficienza ma sopra Gasp in poco più di un anno ha dato a questa squadra identità, gioco carattere,disciplina; poi Gollini graditissima sorpresa anni fa sembrava lanciatissimo e dalla forte valutazione, poi piano piano sceso nel dimenticatoio e preso gratis sono veramente contento per lui e per noi bella prova. Bene anche il recupero di Pellegrini che tornerà utile ma soprattutto prestazione di squadra veramente convincente pur ridotti ingiustamente in 10.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.