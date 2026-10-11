LE PAGELLE DI COMO-ROMA | Gollini sembra Mile, Mancini e Ndicka insuperabili, De Roon uomo ovunque

La Roma strappa un punto prezioso sul campo del Como nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo: lo zero a zero finale, vista l’espulsione di Malen, è un buon risultato per i giallorossi. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como nel match valido per la sesta giornata di campionato:

Gollini 7 | Non fa rimpiangere Svilar, soprattutto sul fronte delle uscite basse: sempre reattivo e puntuale nelle poche chance create dai lariani.

Mancini 7 | C’è da battagliare, e lui si mette l’elmetto: salvo qualche rara sbavatura, è sempre puntuale nelle chiusure

Ndicka 7 | Duello tutto fisico stravinto con Douvikas.

Hermoso 6,5 | Spinge meno di Mancini, ma difende con la stessa attenzione. Dal 60′ Balerdi 6,5 | Entra per dare nuova sostanza e brillantezza alla difesa, e lo fa con la consueta qualità.

Molina 5,5 | Non brillantissimo. Qualche imprecisione di troppo. Dall’81’ Rensch 6 | Bell’ingresso in campo.

De Roon 7 | Conferma tutto quanto di buono ci si attendeva dal fedelissimo di Gasp: sempre al posto giusto.

Koné 6 | Non all’altezza del miglior Konè, ma la sua prestazione resta comunque preziosa. Dall’89’ Pisilli sv.

Wesley 6 | Difensivamente è praticamente perfetto, non è altrettanto lucido quando deve attaccare.

Dybala 6 | Prestazione importante macchiata da un grave errore davanti alla porta a inizio partita che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Peccato. Dall’89’ Lulli sv.

Pellegrini 6,5 | Bel rientro in campo: la condizione fisica non è ancora delle migliori, ma la prova è preziosa per lavoro e qualità delle giocate, con tanto di palo scheggiato dopo un bel destro dal limite. Dal 46′ Soulè 6 | Lavoro sporco e di fatica in una Roma che doveva ormai badare solo a difendersi.

Malen 6 | In palla, cerca con insistenza la strada del gol duettando con Dybala. A inizio ripresa Fabbri è di strette vedute scegliendo di sventolargli in faccia il cartellino rosso. L’olandese è stato un po’ irruento, ma il rosso appare esagerato per la dinamica complessiva dell’azione.

GIAN PIERO GASPERINI 6,5 | In parità numerica la Roma gioca meglio del Como e appare più pericolosa. Nella ripresa l’espulsione di Malen rovina un bel match, ma Gasp non perde la lucidità e allestisce una squadra difensivamente perfetta sfruttando con sapienza i cambi.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini