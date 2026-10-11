IL MESSAGGIO | Malen dopo il rosso di Como: “Chiedo scusa a squadra e tifosi”

Donyell Malen ci mette la faccia. Dopo l’espulsione rimediata contro il Como, l’attaccante olandese ha affidato ai social il proprio dispiacere per quanto accaduto al Sinigaglia.
“Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi”, il messaggio pubblicato da Malen dopo il cartellino rosso ricevuto nella ripresa per il fallo su Kaiki. Una decisione arbitrale che continua a far discutere, anche perché pochi istanti prima dell’intervento dell’olandese la Roma aveva protestato per un fallo subito dallo stesso Malen.
L’attaccante, però, non cerca attenuanti e non punta il dito contro nessuno: si assume la responsabilità dell’episodio e sceglie di rivolgersi direttamente ai compagni e ai sostenitori giallorossi. Un gesto che a Roma pesa, soprattutto per un calciatore entrato rapidamente nel cuore dei tifosi e diventato uno dei riferimenti offensivi della squadra di Gian Piero Gasperini.
Adesso per l’olandese arriverà inevitabilmente uno stop: salterà la prossima sfida contro il Genoa. Poi potrà tornare a fare ciò che gli riesce meglio, provando a riprendere il filo con quei gol che hanno già lasciato un segno importante nella sua avventura romanista.
Redazione Giallorossi.net
Non devi scusarti Malen . di falli come quello tu e Dybala ne subite trenta a partita e gli arbitri neanche li fischiano. Avevano deciso che la Roma doveva perdere a Como . tutto qui . quest’anno temo che sara’ dura con gli arbitri.
Al Genoa gli spacchiamo il… a prescindere… Per il resto… Vergognoso! Gli arbitri iniziano a fare il loro lavoro… Anzi, mi sembra strano che non dobbiamo giocare con la Juve la prossima partita…
scusaci Malen, scusaci perché giochi in un campionato farlocco.
Bobby ma scusa de che
quella di oggi è la dimostrazione che la ROMA è una squadra forte e adesso da “fastidio”…
Siamo con te Donny. Ci sono tante partite in queste settimane, già da mercoledì. Ci darai altre gioie.
Perdónato Bobby giocatore corrretto. Segna al Madrid e regalaci una vittoria. FRS
Tranquillo la ladrata non è colpa tua, riposati per Napoli🐺
tranquillo bobby, pensa a mercoledì e poi ti fai un weekend di riposo <3
Ce ne hai salvate tante,
una volta può capitare.
Bravo Bobby, chi gioca lo sa che quello è un intervento senza senso figlio della frustrazione.
Se la sfanghi resta comunque una cosa da evitare.
È intelligente, sincero, e non cerca giustificazioni, mi piace ancora di più.
La rabbia la sfogherà contro le porte avversarie.
Bobbi so loro che te devono chiede scusa a te !
Doppietta a Napoli e sei perdonato. Vai, grande!
Forza Roma nostra.
Scusa lo deve chiedere l’arbritro infame e chi ce l’ha messo, non tu, Donyell!
Il fallo era da espulsione, questo senza dubbio; se poi c’era un fallo su di lui , prima, ok. Ma fa spesso quell’ entrata con salto preliminare: rischia, perché non può controllare l’intervento.
Oltre che un gran bel giocatore anche una gran bella persona.
Anche davanti ad una palese ingiustizia…..
Però quanto me rode!!
sarà ma a me da l’impressione che stia perdendo quello smalto iniziale, vorrei sbagliarmi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.