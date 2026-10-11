IL MESSAGGIO | Malen dopo il rosso di Como: “Chiedo scusa a squadra e tifosi”

Donyell Malen ci mette la faccia. Dopo l’espulsione rimediata contro il Como, l’attaccante olandese ha affidato ai social il proprio dispiacere per quanto accaduto al Sinigaglia.

“Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi”, il messaggio pubblicato da Malen dopo il cartellino rosso ricevuto nella ripresa per il fallo su Kaiki. Una decisione arbitrale che continua a far discutere, anche perché pochi istanti prima dell’intervento dell’olandese la Roma aveva protestato per un fallo subito dallo stesso Malen.

L’attaccante, però, non cerca attenuanti e non punta il dito contro nessuno: si assume la responsabilità dell’episodio e sceglie di rivolgersi direttamente ai compagni e ai sostenitori giallorossi. Un gesto che a Roma pesa, soprattutto per un calciatore entrato rapidamente nel cuore dei tifosi e diventato uno dei riferimenti offensivi della squadra di Gian Piero Gasperini.

Adesso per l’olandese arriverà inevitabilmente uno stop: salterà la prossima sfida contro il Genoa. Poi potrà tornare a fare ciò che gli riesce meglio, provando a riprendere il filo con quei gol che hanno già lasciato un segno importante nella sua avventura romanista.

Redazione Giallorossi.net