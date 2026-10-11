Facebook RSS X

IL MESSAGGIO | Malen dopo il rosso di Como: “Chiedo scusa a squadra e tifosi”

17
319

Donyell Malen ci mette la faccia. Dopo l’espulsione rimediata contro il Como, l’attaccante olandese ha affidato ai social il proprio dispiacere per quanto accaduto al Sinigaglia.

“Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi”, il messaggio pubblicato da Malen dopo il cartellino rosso ricevuto nella ripresa per il fallo su Kaiki. Una decisione arbitrale che continua a far discutere, anche perché pochi istanti prima dell’intervento dell’olandese la Roma aveva protestato per un fallo subito dallo stesso Malen.

L’attaccante, però, non cerca attenuanti e non punta il dito contro nessuno: si assume la responsabilità dell’episodio e sceglie di rivolgersi direttamente ai compagni e ai sostenitori giallorossi. Un gesto che a Roma pesa, soprattutto per un calciatore entrato rapidamente nel cuore dei tifosi e diventato uno dei riferimenti offensivi della squadra di Gian Piero Gasperini.

Adesso per l’olandese arriverà inevitabilmente uno stop: salterà la prossima sfida contro il Genoa. Poi potrà tornare a fare ciò che gli riesce meglio, provando a riprendere il filo con quei gol che hanno già lasciato un segno importante nella sua avventura romanista.
Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoSERIE A | La Lazio batte il Monza e aggancia l’Inter in vetta. Primo sorriso del Bologna a Lecce

17 Commenti

  1. Non devi scusarti Malen . di falli come quello tu e Dybala ne subite trenta a partita e gli arbitri neanche li fischiano. Avevano deciso che la Roma doveva perdere a Como . tutto qui . quest’anno temo che sara’ dura con gli arbitri.

  2. Al Genoa gli spacchiamo il… a prescindere… Per il resto… Vergognoso! Gli arbitri iniziano a fare il loro lavoro… Anzi, mi sembra strano che non dobbiamo giocare con la Juve la prossima partita…

  11. Bravo Bobby, chi gioca lo sa che quello è un intervento senza senso figlio della frustrazione.
    Se la sfanghi resta comunque una cosa da evitare.
    È intelligente, sincero, e non cerca giustificazioni, mi piace ancora di più.
    La rabbia la sfogherà contro le porte avversarie.

  15. Il fallo era da espulsione, questo senza dubbio; se poi c’era un fallo su di lui , prima, ok. Ma fa spesso quell’ entrata con salto preliminare: rischia, perché non può controllare l’intervento.

  16. Oltre che un gran bel giocatore anche una gran bella persona.
    Anche davanti ad una palese ingiustizia…..
    Però quanto me rode!!

  18. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings