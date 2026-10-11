SERIE A | La Lazio batte il Monza e aggancia l’Inter in vetta. Primo sorriso del Bologna a Lecce

La Lazio batte il Monza 3-1 all’Olimpico e raggiunge l’Inter in testa alla classifica, mentre il Bologna conquista la prima vittoria del suo campionato passando 2-1 sul campo del Lecce. Questi i verdetti delle due gare delle 15 della sesta giornata di Serie A.

La Lazio parte fortissimo e impiega appena tre minuti per sbloccare la sfida: Nuno Tavares lascia partire un gran sinistro dalla distanza che non dà scampo a Tornqvist. Al 23′ arriva anche il raddoppio, con Gustav Isaksen che sfrutta l’assist di Noslin e con un sinistro a giro firma il 2-0.

La partita sembra mettersi definitivamente in discesa per i biancocelesti quando al 34′ il Monza resta anche in dieci per l’espulsione di Lucchesi. E invece a inizio ripresa la squadra di Juric sorprende l’Olimpico: al 46′ Goglichidze, appena entrato, segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e riapre completamente la partita.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Monza mette in difficoltà la Lazio e va vicino anche al pareggio, prima con Mota e poi con Birindelli. I biancocelesti attraversano una fase complicata, ma riescono a resistere e nel finale chiudono definitivamente i conti: all’88′ il neoentrato Andrea Pinamonti firma il gol del definitivo 3-1. La Lazio sale così a 16 punti e aggancia l’Inter in testa alla classifica, portandosi due lunghezze sopra la Roma, ferma a quota 14 dopo lo 0-0 di Como. Il Monza resta invece a 4 punti.

Primo successo stagionale, invece, per il Bologna, che espugna il Via del Mare battendo il Lecce 2-1. I rossoblù passano al 17′ grazie a una prodezza di Riccardo Orsolini: cross di Cambiaghi dalla sinistra e splendida semirovesciata del capitano, che lascia immobile Falcone.

Il Lecce cresce nella ripresa e al 64′ trova il pareggio con Amar Fatah, bravo ad approfittare di una grave incertezza di Pessina in uscita sul cross di Danilo Veiga. Il Bologna, però, reagisce e appena undici minuti più tardi torna avanti: al 75′ è Jay Enem, entrato dalla panchina, a realizzare la rete dell’1-2 che vale finalmente i primi tre punti della gestione Palladino. Il Bologna sale a quota 5 e abbandona l’ultimo posto, mentre il Lecce resta fermo a 6 punti. Per i rossoblù una vittoria particolarmente pesante dopo un avvio di campionato da appena due punti nelle prime cinque giornate.

Redazione Giallorossi.net