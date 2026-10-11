SERIE A | Il Milan frena a Reggio Emilia: Rabiot illude, Odenthal firma l’1-1 del Sassuolo

Il Milan rallenta la sua corsa e deve accontentarsi dell’1-1 sul campo del Sassuolo. Dopo un primo tempo senza reti, la squadra di Ruben Amorim riesce a sbloccare la partita nella ripresa con Adrien Rabiot, ma il vantaggio dura appena cinque minuti: Cas Odenthal firma il pareggio neroverde e il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

La sfida del Mapei Stadium resta a lungo in equilibrio, con il Sassuolo di Aquilani capace di tenere testa ai rossoneri e di impedire al Milan di trovare continuità nella manovra. Si arriva così all’intervallo sullo 0-0, con Amorim costretto a cercare nuove soluzioni nella ripresa.

Il match si accende al 63′. Luka Modric serve Rabiot e il centrocampista francese lascia partire una bordata da posizione defilata che sorprende Muric sul primo palo e porta avanti il Milan. Sembra il momento buono per i rossoneri, ma la risposta del Sassuolo è immediata.

Passano infatti appena cinque minuti e al 68′ arriva l’1-1 di Odenthal. Il Sassuolo rimette così subito in equilibrio una partita che il Milan sperava di aver indirizzato e riesce poi a difendere il pareggio fino alla fine.

Il Milan sale così a 12 punti e resta imbattuto, ma perde un’altra occasione per avvicinarsi alla vetta: Inter e Lazio sono a quota 16, mentre la Roma è a 14 dopo lo 0-0 di Como. Il Sassuolo sale invece a 8 punti e conquista un pareggio prezioso contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Redazione Giallorossi.net