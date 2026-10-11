FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 11 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 | Vierchowod: “La Roma mi ha stupito. Malen? Sarebbe stata una bella sfida”

Pietro Vierchowod, ex di Como e Roma, presenta la sfida del Sinigaglia con il cuore diviso. Sui giallorossi sottolinea soprattutto l’equilibrio trovato da Gasperini: “Mi ha stupito, tutta la squadra si difende e tutta la squadra attacca”. Tra gli avversari che avrebbe voluto marcare sceglie Malen: “Sarebbe una bella sfida. Quelli rapidi come lui non me li lasciavo scappare”. Poi il ricordo della sua stagione romanista dello Scudetto 1982-83 e una dichiarazione d’amore alla Capitale: “Lo stadio è magico. La amo ancora adesso”. (La Repubblica)

Ore 10:00 | Scamacca, niente Roma: l’Atalanta prepara il rinnovo fino al 2030

In estate Gianluca Scamacca sarebbe potuto tornare alle dipendenze di Gasperini alla Roma come alternativa a Malen, ma l’attaccante è rimasto all’Atalanta. Ora la Dea sarebbe pronta a blindarlo con un rinnovo fino al 2030. (Il Giornale)

Ore 8:30 | Capello esalta Malen: “Oggi non è marcabile, mi ricorda Paolo Rossi”

Fabio Capello presenta Como-Roma soffermandosi soprattutto su Donyell Malen: “Oggi non è marcabile. Ha tutto: senso del gol, velocità nel controllo, potenza”. L’ex tecnico paragona alcuni suoi movimenti a Paolo Rossi e persino a Ronaldo il Fenomeno, sottolineando anche il lavoro di Gasperini: “Grande a trasformarlo in centravanti”. (La Gazzetta dello Sport)