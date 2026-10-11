SERIE A | Maldini spaventa la Juve, Kolo Muani la salva nel finale: 1-1 a Cagliari. Rissa sfiorata tra Spalletti e Pisacane

La Juventus frena a Cagliari e deve accontentarsi dell’1-1 alla Unipol Domus. I rossoblù accarezzano a lungo l’idea di un’altra vittoria prestigiosa grazie al gol di Daniel Maldini nel primo tempo, ma nel finale arriva il pareggio di Randal Kolo Muani, che evita alla squadra di Luciano Spalletti la seconda sconfitta in campionato.

Il Cagliari sblocca la partita al 20′ con una splendida ripartenza. Maldini parte in velocità e attacca l’area bianconera, una serie di rimpalli favorisce Paul Mendy, che riesce a servire nuovamente il compagno: l’ex Milan controlla e con il sinistro batte Vicario, firmando l’1-0. Un’altra rete importante per Maldini, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia rossoblù.

La Juventus prova a reagire aumentando progressivamente la pressione, ma il Cagliari difende con ordine il vantaggio e riesce a portarlo fino alla parte finale della gara. Spalletti cerca nuove soluzioni dalla panchina e i bianconeri aumentano il peso offensivo, costringendo i padroni di casa ad abbassarsi sempre di più. Il pareggio arriva all’81’ e porta la firma di Kolo Muani. L’attaccante francese trova finalmente il gol che Spalletti aspettava e rimette in equilibrio una partita diventata complicatissima per la Juventus.

Nel finale i bianconeri provano anche a completare la rimonta, ma il Cagliari resiste e porta a casa un punto che conferma l’ottimo inizio di campionato della squadra di Pisacane, che nel finale ha uno scontro quasi fisico con Spalletti, evitato dall’intervento del quarto uomo.

Finisce dunque 1-1, con i sardi che salgono a 13 punti e restano davanti alla Juventus, che raggiunge quota 11. I due tecnici vanno faccia a faccia al fischio finale, poi il quarto uomo riporta la calma. Per la Juve è un altro passo falso dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti: la squadra di Spalletti evita la sconfitta nel finale, ma lascia per strada altri due punti nella rincorsa alle prime posizioni.

Redazione Giallorossi.net