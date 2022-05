Intrigo Dybala. Tyc Sport: “Offerta ufficiale della Roma”. La Joya: “Le parole di Totti me le porto dentro”

AS ROMA NEWS – Se la testa e il cuore dei tifosi giallorossi è concentrato unicamente sulla finale di Tirana, un pensierino fugace finisce sempre per andare alle voci di mercato che in questi giorni sono tutte indirizzate su Paulo Dybala.

Sul futuro dell’attaccante argentino le posizioni sono sempre molto distanti: la stampa sportiva italiana, Gazzetta dello Sport in testa, continua a darlo a un passo dall’Inter. Ma le parole di Totti e le voci provenienti dall’Argentina tengono ancora accesa una piccola speranza dei romanisti.

Nella nottata di ieri infatti l’emittente televisiva sudamericana Tyc Sports, per bocca del suo giornalista Cesar Luis Merlo, ha parlato di un‘offerta ufficiale presentata dalla Roma a Paulo Dybala, ormai libero dalla Juventus a parametro zero.

Alle parole di Totti dunque sarebbe seguita una prima mossa del club giallorosso nel tentativo di convincere la Joya a snobbare i nerazzurri e la possibilità di giocare la Champions per essere allenato da Mourinho e diventare il nuovo Re di Roma.

Intanto lo stesso Dybala ha commentato le parole dell’ex capitano giallorosso ai microfoni dell’emittente televisiva Sky Sport durante l’Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto’o: “Totti è un grande, è un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole di affetto me le porto dentro”.