Intrigo Zakaria, Mou spinge per averlo: le ultime

AS ROMA NEWS – Il futuro di Denis Zakaria resta un rebus. Nelle scorse settimane il calciatore svizzero era stato accostato con insistenza alla Roma, ma poi l’interesse intorno al mediano del Borussia M’Gladbach si è allargato a tante squadre italiane ed estere mettendo in dubbio il suo possibile approdo a Trigoria.

La Juventus è la squadra che sta spingendo di più sul calciatore per averlo a giugno a parametro zero, e anche l’Inter si è inserita nella corsa al mediano, così come diversi club della Premier (Newcastle in testa) oltre che tedeschi (Borussia Dortmund su tutti).

La Roma sembrava quindi tagliata fuori, ma le indiscrezioni che arrivano oggi dai quotidiani vedono i giallorossi ancora in corsa. Il Corriere dello Sport scrive che Zakaria ha già dato la sua disponibilità alla Roma, ma non sarà un’operazione facile: il Borussia chiede un forte indennizzo per lasciarlo partire a gennaio.

Secondo La Repubblica, la somma richiesta dal Gladbach è di addirittura 15 milioni, una cifra esagerata per un calciatore che da lì ai prossimi sei mesi si libererà a parametro zero. Mourinho però spinge: lo Special One reputa Zakaria una primissima scelta per rinforzare la mediana giallorossa e continua a pressare la società affinché affondi il colpo.

