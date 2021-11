Dalot sempre più vicino: Pinto vuole regalare a Mou il primo rinforzo

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Sembra essere il terzino destro il primo rinforzo che Tiago Pinto vuole regalare a Josè Mourinho, andando a colmare la prima falla nella rosa della Roma sulla corsia presidiata dal solo Karsdorp.

Ad affiancarlo da gennaio potrebbe essere Diogo Dalot, 22 anni, esterno destro portoghese sul quale il Manchester United non sembra intenzionato a puntare. Di diverso avviso Josè Moruinho, che nei Red Devils lo ha allenato spendendo per lui parole dolcissime.

“Diogo è un difensore estremamente talentuoso, ha tutte le qualità per diventare in fretta un grande calciatore per questa squadra. Ha tutti gli attributi di cui ha bisogno un terzino: fisicità, intelligenza tattica e qualità tecniche. Tra quelli della sua età, è il miglior terzino in Europa e tutti noi crediamo che abbia un grande futuro“, le dichiarazioni dello Special One nel 2018.

L’esplosione di Dalot non è ancora arrivata, ma l’anno scorso nel Milan aveva ben impressionato: i rossoneri hanno provato poi a trattenerlo in squadra, ma la formula proposta non aveva convinto i Red Devils. Ora è la Roma a provarci: Pinto sa che per arrivare a dama dovrà inserire un obbligo di riscatto e su questo sta trattando con gli inglesi.

Il gm è forte di un accordo di massima già raggiunto col calciatore, che vorrebbe tornare da Mourinho e provare a spiccare il volo nella Roma, un club disposto a dargli lo spazio che crede di meritare. Nelle prossime settimane Pinto proverà a raggiungere un accordo con i Red Devils, ma sa che non sarà facile: la trattativa per Smalling ne è l’esempio più lampante. Per assicurarsi Dalot i giallorossi dovranno fare uno sforzo e venire incontro alle richieste dello United.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport