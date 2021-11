Verso Genoa-Roma: liguri in emergenza totale, Mou col rebus in attacco

NOTIZIE ROMA CALCIO – Due giorni a Genoa-Roma, gara di campionato che si giocherà domenica sera a Marassi, ore 20:45. Sfida delicata per le due squadre: i liguri sono in zona retrocessione e devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili al più presto.

Il cambio di allenatore e l’ingresso di una nuova proprietà hanno riportato entusiasmo nell’ambiente rossoblu, anche se Shevchenko dovrà fare i conti con un’infermeria zeppa di calciatori. Il Genoa infatti dovrà rinunciare anche a Criscito e Caicedo, due assenze pesanti che si aggiungono a quelle di Maksimovic, Cassata, Fares, Kallon e con ogni probabilità anche Destro.

Rientra invece Hernani e con lui hanno chance di tornare tra i convocati anche Bani e Zinho. Contro la Roma, Sheva dovrebbe ripartire dal 3-5-2 ma ha ancora due allenamenti per rimescolare le carte. Al posto di Criscito, sul centrosinistra, il favorito è Vasquez. In attacco, invece, Bianchi, Ekuban e Buksa si giocano la maglia per affiancare Pandev.

Anche la Roma ha i suoi problemi: Smalling non ha recuperato, così come Vina e Calafiori. Kumbulla dovrebbe esserci, ma al massimo partirà dalla panchina. Pellegrini stringerà i denti e sarà in campo, mentre in attacco Mou non ha ancora sciolto le riserve sulle due punte.

Abraham dovrebbe giocare in tandem con Shomurodov, ma così facendo resterebbero fuori sia Zaniolo che Mkhitaryan. I giallorossi potrebbero quindi giocare con un 3-4-1-2 con Cristante in difesa, Pellegrini arretrato in mediana e Zaniolo trequartista dietro alle due punte.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Il Secolo XIX