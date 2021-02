INZAGHI: “Avremmo vinto se non fossimo rimasti in dieci. Se contro la Roma non giochi così, prendi cinque gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Ciro Vigorito contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni di Sky Sport:

La partita?

“Sono molto orgoglioso, questa è una partita che avremmo probabilmente vinto se non fossimo rimasti in 10, la Roma è una squadra che ha inserito El Shaarawy, Pedro e Dzeko. Mi porto a casa questa squadra che è fantastica”.

Salto di qualità in difesa?

“Se con la Roma non fai questa partita, prendi 5 gol perché sulla carta non c’è gara. Lapadula è stato bene, è un punto importante perché con l’espulsione non pensavo ci fosse niente da fare. Se continuiamo così, abbiamo qualche chance di salvarci”.

L’espulsione nel finale?

“Mi sono arrabbiato, sono sincero. Sarebbe stato ingiusto non portare a casa un risultato positivo e stavo soffrendo molto, abbiamo bloccato anche Lazio e Juventus. Dal campo, avevo l’impressione che stavamo soffrendo poco nonostante stessimo faticando, in 11 contro 11 pensavo che avremmo potuto vincerla. Una volta rimasti in 10, l’unica cosa da fare era difenderci”.

Non avete perso la testa nonostante l’uomo in meno?

“Abbiamo tanti esordienti, la Serie A non è facile. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, cerchiamo sempre di stare compatti e attaccare quando si può, altrimenti non avremmo chance di salvezza”.

Potevate sfruttare meglio qualche occasione?

“Sapevamo che avremmo dovuto soffrire e provare a sfruttare al meglio le occasioni. Abbiamo anche accompagnato bene Lapadula, dovevamo essere un po’ più precisi, Spinazzola e Mkhitaryan ti saltano spesso. Avevo detto ai miei che potevamo fare l’impresa, con i cambi ho provato a dare vivacità, visto l’andamento della gara avevo anche speranza di vincerla. In 10, però, è importante anche un punto”.