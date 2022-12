Isco, già finita l’avventura a Siviglia: rescissione consensuale. E si torna a parlare di Roma…

AS ROMA NOTIZIE – Già finita l’avventura nel Siviglia dello spagnolo Isco, durata in tutto meno di sei mesi. Oggi infatti il club andaluso ha annunciato di aver risolto anticipatamente il contratto con l’ex Real Madrid.

Isco si era liberato in estate a parametro zero dai Blancos, ed era stato a lungo accostato alla Roma, specie quando Mkhitaryan aveva deciso di lasciare la Capitale per legarsi all’Inter.

Alla fine invece il destino di Isco è stato ancora in Liga, tra le fila del Siviglia. Ma la sua avventura, nonostante le 19 presenze tra campionato e coppa, i tre assist e il gol realizzato in Champions, è già finita.

Alla base della rescissione ci sarebbero, secondo quanto emerso, alcune frizioni con il direttore sportivo del Siviglia Monchi, cresciute d’intensità nelle ultime settimane, durante la sosta per i Mondiali in Qatar. I motivi sono riconducibili all’esonero di Julen Lopetegui, avvenuto a ottobre e a cui è succeduto Jorge Sampaoli: da lì la rottura, con isco che ha deciso di staccarsi gradualmente dal progetto del club spagnolo.

Alcuni siti come Calciomercato.com lo stanno già riaccostando alla Roma per il mercato di gennaio. La Serie A infatti potrebbe essere la prossima destinazione di Isco, con la Fiorentina interessata oltre ai giallorossi.