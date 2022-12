Pellegrini già in gruppo e vince anche la partitella. Individuale per Smalling. Wijnaldum: “Mi sto avvicinando…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini ha già smaltito la botta alla tibia e domani sera dovrebbe già essere in campo per l’ultima amichevole portoghese contro gli olandesi dell’RKC Waalwijk.

Il capitano giallorosso oggi era regolarmente in gruppo, vincendo anche la partitella amichevole in famiglia con Spinazzola, Abraham, Camara e Kumbulla.

Il centrocampista ha scherzato scrivendo su Instagram: “Dopo il terribile infortunio dell’altro giorno…” con la foto che celebrava la vittoria insieme ai suoi compagni.

Non ancora pronto per giocare invece Gini Wijnaldum, anche se l’olandese continua a fare grossi progressi. Oggi il centrocampista ha condiviso su Instagram il video dell’allenamento di ieri e ha aggiunto in riferimento al suo ritorno in campo: “Non ancora, ma mi sto avvicinando”.

Solo individuale per Smalling dopo il problema alla caviglia accusato nel finale della partita contro il Casa Pia: domani sarà tenuto a riposo, ma sarà a disposizione per Roma-Bologna del 4 gennaio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini