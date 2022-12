Di Marzio: “Portogallo in forte pressing su Mourinho, risposta attesa in tempi brevi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di José Mourinho non è ancora chiaro. Secondo quanto riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Portogallo è ancora in forte pressing per averlo come prossimo commissario tecnico.

La Federcalcio lusitana non ha ancora avuto una risposta dallo Special One, ma la vuole in tempi brevi. Al momento appare difficile che Mou possa lasciare la Roma per accettare l’incarico del Portogallo.

Qualora però il tecnico accettasse l’offerta, bisognerebbe trovare poi una soluzione con i giallorossi per permettere allo Special One di assumere il doppio incarico.

Fonte: Gianlucadimarzio.com