Dybala, rientro previsto per il 30 dicembre. Ma la Roma spera di averlo già il 29

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I giornali fissano oggi la data esatta del rientro di Paulo Dybala: l’argentino è atteso nella Capitale per il 30 dicembre.

L’attaccante argentino avrebbe diritto alle ferie fino a quel giorno (e sembra intenzionato a prendersele tutte), quindi teoricamente dovrebbe rientrare a Trigoria il 31.

La Roma però spera che l’argentino rinunci a uno o due giorni di vacanza e si rimetta a disposizione di Mourinho il 29 dicembre.

Secondo Leggo l’allenatore portoghese vorrebbe addrittura che Dybala tornasse il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ma difficilmente la Joya sarà nella Capitale prima del 30, il giorno dunque più probabile del suo rientro a Trigoria.

A quel punto toccherà a Mou vedere in che condizioni si ripresenterà l’argentino, alle prese con i festeggiamenti in patria, e se mandarlo subito in campo contro il Bologna alla ripresa del campionato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero