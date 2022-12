Oggi l’ultimo test contro il Waalwijk: out Smalling, Pellegrini c’è, rebus Abraham e Karsdorp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si giocherà oggi pomeriggio alle ore 16 italiane (le 15 locali, diretta su DAZN) l’ultimo test amichevole della Roma di questo mini ritiro portoghese.

I giallorossi affronteranno gli olandesi del RKC Waalwijk, decimo in Eredivisie, per poi fare rientro nella Capitale in serata. Mou a quel punto concederà ai suoi una vacanza per il Natale, con il rientro a Trigoria per gli allenamenti fissato per il 26.

Tornando alla partita di oggi, Mou non potrà contare su Smalling, a riposo dopo i problemi alla caviglia accusati al termine del match contro il Casa Pia, oltre che su Darboe, Tahirovic e Belotti, ancora indisponibili.

Non è da escludere il rientro tra i pali di Rui Patricio, mentre è certa la presenza di Pellegrini, che si è pienamente ripreso dalla forte contusione alla tibia. Da sciogliere i rebus legati all’attacco (Abraham) e quelli sulla fascia destra: Karsdorp e Celik in balottaggio, indicazione che potrebbe essere importante anche in chiave mercato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport