Wijnaldum in campo per Roma-Spezia. E Pinto già tratta col PSG: gli scenari

AS ROMA NEWS – Il countdown è iniziato, e durerà circa un mese. Il giorno di Roma-Spezia, gara di campionato in programma per il 22 gennaio. Potrebbe essere quella la partita in cui i tifosi dovrebbero rivedere Wijnaldum in campo.

Questo filtra dallo staff medico della Roma, che dà già per certa l’assenza di Wijnaldum almeno per le prime tre partite del 2023: Bologna e Milan in campionato, Genoa in Coppa Italia.

Detto che qualsiasi previsione comporta un certo margine d’errore, al momento appare improbabile che il centrocampista possa farcela per Roma-Fiorentina del 15 gennaio, mentre la gara in casa dello Spezia potrebbe essere un obiettivo più concreto. Tra un mese esatto.

Il peggio per Wijnaldum è alle spalle, e ora vuole recuperare il tempo perduto. A fine stagione, poi, arriverà il momento di capire insieme alla Roma se ci saranno le condizioni per proseguire insieme il cammino.

Intanto Tiago Pinto si è già mosso per sondare la disponibilità del PSG e dell’agente a risolvere in anticipo il contratto che lega Wijnaldum ai francesi fino al 2024, con un ingaggio da circa 9 milioni di euro netti bonus inclusi. Sembra escluso a prescindere che il club giallorosso eserciti il diritto di riscatto fissato a 8 milioni, semmai lo tessererà di nuovo pagando al massimo un piccolo indennizzo.

Fonte: Il Tempo