Italia all’esordio, via all’Europeo: Spinazzola e Florenzi in campo, Under parte dalla panchina

ULTIME NOTZIE AS ROMA – Si parte. Comincia oggi l’Europeo che sarebbe dovuto disputarsi nel 2020, ma che per colpa del Covid è stato rimandato di un anno.

Sarà l’Italia di Roberto Mancini a inaugurare la competizione: stasera allo Stadio Olimpico, che tornerà, seppur parzialmente, a riempirsi di tifosi, la nazionale azzurra affronterà la Turchia.

Il CT punterà sul collaudato 4-3-3 che vedrà sugli esterni due giallorossi: a destra agirà Alessandro Florenzi, il cui futuro a Roma resta però assai incerto. A sinistra spingerà Leonardo Spinazzola, tra i migliori in stagione con la maglia giallorossa.

Per la Turchia invece c’è Cengiz Under a rappresentare un pezzettino della Roma: l’esterno mancino però partirà dalla panchina, ma uno spezzone di gara per lui sembra scontato.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

Giallorossi.net – F. Turacciolo