Under, no alla cessione: vuole provare a convincere Mou durante il ritiro

AS ROMA NEWS – Cengiz Under vuole provare a seguire le stesse orme di Justin Kluivert, che Josè Mourinho sembra intenzionato a trattenere alla Roma per provare a farlo esplodere sotto alla sua sapiente guida.

E così anche l’attaccante turco, che oggi spera di avere spazio nel match di esordio degli Europei contro l’Italia, ha fatto sapere alla Roma che non accetterà altre offerte. Under, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ha parlato con i suoi compagni di nazionale, rivelando che vuole provare a convincere Mourinho a puntare su di lui.

“E’ sempre stato il mio sogno essere allenato da Mou“, le parole che Cengiz ha speso pubblicamente per il portoghese, lanciando un chiaro segnale all’indirizzo dello Special One. Cercherà di dimostrargli il suo valore nel corso del ritiro pre-campionato.

Appuntamento fissato però per la fine di luglio, dato che Under spera di essere uno dei protagonisti all’Europeo. Un’altra ghiotta occasione per far venire qualche dubbio a Mourinho.