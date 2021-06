Rui Patricio e Xhaka ai dettagli. E dal Tottenham può arrivare Lucas Moura

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Fumate bianche in arrivo. Comincia a muoversi il mercato della Roma, con Tiago Pinto molto attivo e intenzionato a regalare già due rinforzi non banali alla squadra che sarà messa in mano a Mourinho.

In porta si è deciso di andare sull’usato sicuro scegliendo Rui Patricio, 33 anni, portierone portoghese titolare della sua nazionale e del Wolverhampton. Costo dell’operazione che si aggirerà intorno ai 7 milioni di euro. La Roma poi dovrà trovare una sistemazione a Olsen e soprattutto a Pau Lopez, mentre Fuzato resterà come secondo.

In difesa per ora tutto tace, dato che la presenza di Smalling, Kumbulla, Mancini e Ibanez garantisce già quattro centrali di buon livello allo Special One. A centrocampo è in chiusura l’affare Xhaka, ormai ai dettagli: la Roma spenderà poco meno di 20 milioni, al giocatore sarà fatto firmare un quinquennale.

E in attacco occhio alla sorpresa: stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), dal Tottenham (che forse sarà allenato dall’ex Fonseca) potrebbe arrivare una sorpresa di mercato: si tratta di Lucas Moura, 28 anni, jolly offensivo brasiliano che sembra aver concluso la sua esperienza in Inghilterra.