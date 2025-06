Italia, Gravina: “Da Ranieri nessun rifiuto, semplicemente non c’erano le condizioni”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione di Gattuso come nuovo c.t dell’Italia, è tornato a parlare della possibilità che Claudio Ranieri potesse avere un ruolo nella Nazionale italiana, chiarendo i contorni dell’interazione con l’ex tecnico della Roma e con Dan Friedkin:

“C’è stata un’idea e un incontro, ma sempre all’insegna del massimo rispetto nei confronti di Claudio Ranieri. È una persona con cui ho un rapporto sincero e profondo, ma prima ancora di sentirlo avevamo già definito un percorso alternativo. Non ci siamo fatti trovare impreparati. Con Dan Friedkin ho un ottimo rapporto, anche a livello internazionale, e tutto si è svolto nel segno della correttezza“.

Per ultimo, ha parlato anche del “rifiuto” di Ranieri: “Non si può parlare di rifiuto, diciamo che nei commenti si è andati un po’ oltre. La verità è che non è stato un rifiuto. Semplicemente non c’erano le condizioni“.