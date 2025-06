“ON AIR!” – CORSI: “Dai Friedkin finalmente scelte di calcio”, PES: “Sterzata netta che ha messo tutti d’accordo”, MALENA: “Dalla Roma mi aspetto un mercato molto movimentato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Qua ancora si dice che la Roma deve puntare allo scudetto, che Gasperini è un perdente perchè ha detto che l’obiettivo è il quarto posto…ma non è lui che è un perdente, sei tu che non conosci la storia della Roma. La vittoria e la Roma hanno storicamente una scarsa frequentazione, non è una cosa che fa parte del nostro DNA. Quando si dice “Dobbiamo vincere perchè siamo la Roma“, no, è una caz*ata, è un concetto senza base storica…Il ds, a maggior ragione nell’epoca del FPF, non va giudicato in base alle vittorie. I ds più osannati sono Sartori, Corvino e Sabatini, e non hanno mai vinto niente…insieme hanno vinto solo una Coppa Italia. Massara manco ha firmato e già per qualcuno è il ds che ha fallito al Rennes…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mercato? Io cambierei 6-7 giocatori, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Io a destra punterei su Rensch come titolare: per me è uno Zappacosta più forte. Ha corsa, ha fisico, ha tecnica, forse più di Zappacosta. E se lui ha fatto 4-5 gol lo scorso anno con l’Atalanta, per me Rensch può farlo quel ruolo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “E’ incredibile quanta gente chiami in radio per parlare male di De Rossi e Pellegrini, ex capitano e attuale capitano della Roma… Una cosa è sicura, De Rossi è molto più intelligente di voi: ha fatto due contratti, uno da calciatore e uno da allenatore, che ci campa alla grande per tutta la vita…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Il mercato della Roma sarà movimentato. Oltre a Paredes, potrebbe salutare presto anche Saud. Mi risulta che si stia valutando anche la posizione di Rensch: se ci saranno offerte interessanti potrebbe partire. Alla Roma sarebbe stato riproposto Davide Calabria, mi risulta ci sia stato un contatto tra l’agente del calciatore e Massara…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Angelino non va in Arabia, resta alla Roma. E se l’Al Hilal prende Theo, Angelino resta qui. Gasperini ha necessità prima di allenare i giocatori, e per questo penso che il mercato in entrata partirà in ritardo: lui si prenderà un po’ di tempo per valutare i calciatori. Su Dybala ha detto una cosa pesante: “Prima devo vedere come sta“. Perchè se dovesse vedere un Dybala non in grado di tornare alla forma dell’anno scorso, parlerà col giocatore per trovare una soluzione. E lì ti si aprirebbe un’altra sostituzione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Massara è uno che parla molto poco, poche parole, e seguirà le indicazioni di Gasperini. Quello con Ranieri, che penso a questo punto sul mercato dirà poco, è un triumvirato molto importante. Credo che questa, tolto Mourinho, sia la cosa più giusta che i Friedkin abbiano mai fatto: finalmente hanno fatto una cosa di calcio. Gasp ha cominciato a dare subito belle bastonate in conferenza, non è stata così serena come può essere sembrata. C’è stato un avviso ai naviganti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Da quando c’è Ranieri la Roma ha sterzato a livello dirigenziale, prendendo una strada che mette d’accordo tutti. Quando si percepisce la serietà e una base di idea di partenza, poi la gente ti viene dietro. Finalmente la Roma ha una struttura competente, esperta e radicata nel territorio… Si parla tanto di questo obiettivo plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno, ma non sappiamo quale sia esattamente la cifra da raggiungere. Ranieri dice che siamo vicini, ma sinceramente non so se basterebbe la cessione di Paredes a sistemare i conti…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Per Gasperini avere cinque giocatori che sappiano entrare in campo dalla panchina sarà fondamentale. Era quello che faceva all’Atalanta, inserire calciatori a partita in corso per tenere il ritmo allo stesso modo per novanta minuti. E penso che Pisilli sia il massimo anche in questo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cambiare radicalmente volto alla Roma sarà complicato per Gasperini. La Roma ha fatto benissimo nella seconda parte di stagione, e devi stare in mezzo: si è partiti troppo male e finiti troppo bene, le valutazioni devono essere fatte con lucidità. Più che rivoluzionare, bastano 3-4 rinforzi veri, con calciatori che possano farti fare un salto e migliorare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini è stato il Wenger dell’Atalanta, ha valorizzato un brand, ha fatto guadagnare tanto. Non so se alla Roma può fare le stesse cose, la Roma ha un brand diverso, ma gli avranno dato rassicurazione sul mercato. Non mi aspetto una rivoluzione, ma una mezza rivoluzione: servono 4-5 titolari visto come vuole giocare Gasp. Quando scegli lui sai chi vai a prendere, devi sottostare a certe situazioni…”

