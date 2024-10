Italia, Spalletti: “Pellegrini giocherà titolare. Qualcuno lo critica? Qualcuno chi? Conosco bene quell’ambiente lì…”

AS ROMA NOTIZIE – Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Rai Sport’ alla vigilia della sfida contro il Belgio che andrà in scena domani sera allo stadio Olimpico di Roma: “E’ un po’ la partita spartiacque, una gara difficilissima per la forza che hanno loro, per le difficoltà nel giocare queste partite e perché abbiamo bisogno di dar seguito a ciò che abbiamo fatto vedere”.

Giocherete con gli stessi undici schierati contro la Francia?

“Probabilmente si va su quella strada, avendo ancora un giorno di tempo si va a fare ulteriori pensieri ma lì ho visti talmente bene in questi giorni qui che è venuto fuori davvero un gruppo interessante. Tutti vogliono dimostrare di essere a livello top”.

Di nuovo Pellegrini quindi, nonostante qualcuno lo critichi…

“Qualcuno chi? Qualcuno chi diventa l’analisi da fare… I calciatori della Roma e Pellegrini in prima persona li conosco bene, conosco bene l’ambiente. E’ difficile essere al di sotto del tentativo di fare il massimo quando si è in quell’ambiente lì. Pellegrini sa fare diverse cose e le fa bene. Domani giocherà”.

Gli ultimi arrivati sono pronti per scendere in campo?

“Sono sicuramente pronti perché sono quattro ragazzi che abbiamo seguito profondamente, di loro ci possiamo fidare. Sono tutti pronti per giocare. Poi sarà in base a ciò che racconta la partita che vengono fatte certe scelte, ma loro sono prontissimi. Non avrò dubbi nel farli scendere in campo se ne avessi bisogno”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!