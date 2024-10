Roma, serve un vice-Dovbyk. Via Shomurodov a gennaio, dall’Everton può arrivare Beto

ULTIME NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Con l’arrivo della pausa per gli impegni delle nazionali, in casa Roma è tempo di iniziare a pensare al calciomercato di gennaio. Nonostante l’ultima campagna acquisti piuttosto dispendiosa, la rosa giallorossa non può definirsi del tutto completa.

Oltre al terzino destro, l’altra questione irrisolta nella rosa romanista è sicuramente la questione del vice Dovbyk. Attualmente, il centravanti ucraino non ha un vero e proprio sostituto che possa farlo rifiatare. In rosa è presente Shomurodov, ma l’attaccante uzbeko continua a non dare garanzie. Per questo motivo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la dirigenza starebbe valutando un paio di occasioni in vista della finestra invernale.

Roma ed Everton, i due club di proprietà dei Friedkin oltre al Cannes, collaboreranno anche dal punto di vista tecnico, non solo di promozione del brand. E una delle prime pedine che potrebbe passare da una squadra all’altra è Beto, il centravanti portoghese che il club di Liverpool ha acquistato due estati fa dall’Udinese. Magari inizialmente in prestito per sei mesi, poi si vedrà. Se la titolarità di Artem Dovbyk non è in discussione, il ruolo di vice sì.

E Beto, 26 anni, arriverebbe per fare proprio quello, il cambio del centravanti ucraino. L’ex Serie A è stato pagato 23 milioni di sterline (28 milioni di euro) dall’Everton. In Inghilterra ha chiuso la scorsa stagione con 5 reti in 33 partite, mentre quest’anno è andato a corrente alternata: 3 gol in 7 match, ma tutti siglati in coppe contro avversari modesti.

L’allenatore Sean Dyche ha chiesto ai Friedkin un attaccante nuovo, che possa affiancare Calvert-Lewin. Esattamente un po’ la situazione che si vive a Roma. L’operazione prevede la partenza di Shomurodov a gennaio, magari in prestito. E il successivo sbarco di Beto in giallorosso, che avrebbe la possibilità di mettersi in mostra soprattutto in Europa League.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!