Italia U21, Baldanzi colpito duro durante la sfida contro San Marino: il giocatore lascia il campo a metà del primo tempo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro infortunio in casa Roma in questo periodo di pausa per gli impegni delle Nazionali.

Dopo il rientro nella Capitale di Dovbyk per un problema muscolare che gli ha impedito di giocare con l’Ucraina, poco fa anche Baldanzi è stato costretto a fermarsi.

Il giocatore era stato infatti schierato titolare dal ct della nazionale azzurra under 21 nel match in corso contro San Marino, ma a metà del primo tempo il giallorosso ha dovuto abbandonare il terreno di gioco.

Colpito duro nella zona lombare, il centrocampista della Roma non è riuscito a proseguire la partita ed ha chiesto il cambio: anche Baldanzi dunque è da valutare in vista della ripresa del campionato.

