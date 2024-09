LE FEE: “Baldanzi mi ha stupito più di tutti. Migliorerò sotto ogni aspetto, devo conoscere meglio questo campionato” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Enzo Le Fée, uno dei volti nuovi del mercato della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole.

Sui suoi nuovi compagni di squadra.

“Ci sono diversi giocatori che mi hanno colpito, ma quello che mi ha stupito di più è Baldanzi”.

Perchè?

“Perché è piccolino, veloce nel breve, bravo tecnicamente. Mi piace come gioca”.

L’importanza di Ghisolfi…

“Ghisolfi si è dimostrato interessato ma la cosa più importante per me è stata il dialogo con il mister perché per me puoi fare mille discorsi ma le parole più importanti sono quelle dell’allenatore, perché è lui che mi fa giocare e mi fa crescere ed è lui che costruisce la squadra insieme a Ghisolfi e questo è importante. È stato un discorso semplice, è un ambiente in cui posso continuare a crescere. Come detto, parlare con De Rossi mi ha convinto a venire qui”.

Sulla scelta di venire a Roma.

” Sono venuto qui per continuare a migliorare. Ho degli obiettivi in testa, non vedo l’ora di giocare le partite più importanti. Questo è il progetto perfetto per farlo, migliorerò sotto tutti gli aspetti, devo conoscere meglio questo campionato”.





Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!