ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso e Hummels in gruppo. Dovbyk in dubbio per il Genoa: ipotesi Dybala falso nove (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Lavoro a ranghi ridotti a Trigoria, con Daniele De Rossi che non ha a disposizione oltre metà della squadra per via degli impegni delle nazionali.

In questi giorni gli occhi sono tutti puntati sugli ultimi due arrivati, Mario Hermoso e Mats Hummels. Entrambi non hanno svolto una preparazione estiva con un club, ma hanno lavorato individualmente: entrambi dunque avranno bisogno di qualche settimana per trovare la migliore condizione fisica.

Domenica 15, a Marassi contro il Genoa, De Rossi dovrebbe quasi certamente confermare la difesa formata da Mancini e Ndicka come centrali. Da valutare Artem Dovbyk, che oggi ha lasciato il ritiro dell’Ucraina per fare ritorno a Roma: l’attaccante ha avvertito un fastidio muscolare all’adduttore nel match pareggiato a Torino contro la Juventus.

Il suo stop non è particolarmente allarmante e il centravanti comincerà a svolgere le terapie del caso: la sua presenza contro il Genoa però è in dubbio. Se non dovesse farcela Dybala falso nove è al momento l’ipotesi più probabile, a meno che De Rossi non decida di dare spazio a Shomurodov, il sostituto naturale dell’ex Girona.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!