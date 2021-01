Italia Under 19: convocati Milanese, Tripi e Ciervo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Si terrà tra il 17 e il 20 gennaio un raduno a Coverciano per l’Under 19 italiana, allenata dal Ct Carmine Nunziata. Nella lista pubblicata sul sito federale, compaiono anche tre giocatori della Roma: si tratta di Milanese, Tripi e Ciervo.

Portieri: Carnelos (Udinese Calcio), Pratelli (Empoli FC), Rinaldi (Parma Calcio 1913)

Difensori: Barbieri (Juventus FC), Bia (US Cremonese 1903), Carosso (FC Pro Vercelli 1892), Macchioni (US Alessandria 1912), Moretti (FC Internazionale), Mulazzi (Juventus FC), Piccinini (US Sassuolo Calcio), Riccio (Juventus FC), Turicchia (Juventus FC), Viti (Empoli FC)

Centrocampisti: Brentan (UC Sampdoria), Di Gesù (AC Milan), Ghisolfi (US Cremonese 1903), Milanese (AS Roma), Sekulov (Juventus FC), Tongya (Juventus FC), Trimboli (UC Sampdoria), Tripi (AS Roma), Zanchetta (SPAL 2013)

Attaccanti: Artistico (Parma Calcio 1913), Ciervo (AS Roma), N’Gbesso (AC Milan), Pagliuca (Bologna FC 1909), Vranovci (AS Cittadella)

Fonte: Figc.it