ULTIMA ORA – Smalling, provino ok: verso la presenza in campo nel derby dal primo minuto

AS ROMA NEWS – Tegola in casa Roma a poche ore dal derby di questa sera: il difensore inglese Chris Smalling potrebbe non essere in campo per un problema accusato nella rifinitura: il giocatore avverte dolori al ginocchio e alla caviglia e potrebbe non farcela.

A riferirlo in questi minuti è l’emittente radiofonica Rete Sport. Il giocatore ha già effettuato dei controlli che hanno escluso problemi seri. Nonostante questo è incerta la sua presenza per la partita contro la Lazio, nella quale avrebbe dovuto marcare Ciro Immobile, pericolo numero uno per la retroguardia giallorossa. Oggi Smalling farà un provino, ma resta in forte dubbio.

Nel caso in cui il centrale giallorosso non dovesse farcela sono due le soluzioni: schierare Cristante centrale oppure buttare nella mischia Marash Kumbulla, magari spostando Ibanez centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Provino ok quello effettuato questa mattina da Chris Smalling: il giocatore ha avuto risposte positive dal test effettuato a Trigoria, e così Fonseca ha deciso di convocarlo. Il centrale inglese dunque dovrebbe stringere i denti e giocare dal primo minuto contro la Lazio.

Fonte: Rete Sport