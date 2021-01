LAZIO-ROMA, i convocati di Paulo Fonseca: Smalling in lista, ok Pedro

NOTIZIE ROMA CALCIO – E’ stato appena reso noto da mister Paulo Fonseca l’elenco dei giocatori convocati per la partita di stasera Lazio-Roma.

Rientra in lista lo spagnolo Pedro, mentre sono ancora indisponibili Calafiori, Mirante e Santon, oltre a Pastore e Zaniolo. In elenco anche Smalling, che le ultimissime danno in dubbio per il derby.

Questo l’elenco completo nel tweet appena pubblicato dall’AS Roma: