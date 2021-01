“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Mazzoleni al Var è l’ennesima dimostrazione del potere di Lotito”, PIACENTINI: “Smalling è in dubbio”, MAGNI: “Cristante centrale? Mi sento male…”, PRUZZO: “E’ un derby che vale tantissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il derby? Lo vivo un po’ come gli esami, quando arriva il giorno mi prende l’ansia. Il derby nei giorni prima ci scherzo su, ma poi a due ore dalla partita mi isolo totalmente, finisco in una bolla nella quale mi isolo con i miei pensieri. E dopo è una sofferenza. In genere è una partita complicata. E più è importante per la classifica, e più sale la tensione…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non voglio fare un derby tra Arcuri e Burioni. Dovrebbero stare zitti entrambi, ma il presidente della Lazio che riprende Arcuri ma non Burioni dimostra come si schierano a testuggine. Usano tutti gli stratagemmi, anche mezzi di buon gusto, per cercare di impiccarla agli avversari. Io ho smesso da anni di pensare che Lotito sia uno stupidotto, non è uno scemo, anzi… Ha preso potere eccome, anche se non conta lui molto come spessore, ottiene alla fine le cose per sfinimento. Mazzoleni è l’ennesima dimostrazione… Stasera qualsiasi cosa accadrà un millimetro dentro l’area di rigore, i giocatori rimarranno atterra fino a quando l’arbitro non andrà al Var. Mazzoleni è quello che toglie il rigore a Kluivert, e fa togliere il gol al Bologna contro la Lazio… Nessuno si spiega come fa a fare il Var domenica scorsa e a rifarlo per Lazio-Roma…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Non sono riuscito a vedere le ultime partite della Roma, e visti i risultati forse dovrei smettere di vederle… Il Covid ti ricorda che ci sono anche altre cose nella vita oltre la Roma…quando ti prende ai polmoni non è una cosa piacevolissima, ho provato quella sensazione solo una volta sott’acqua…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se vi dicessero che nei prossimi dieci anni coi Friedkin non si vince niente, ma che si fa una semifinale di Champions senza arrivare in finale, voi sareste contenti? A me prenderebbe un colpo… Mi state dicendo che dopo dieci anni risentite il brivido del derby? Prima non esisteva un presidente…quelli vinti erano i derby nostri, mentre quelli persi erano di Pallotta…e per stasera daje Roma!…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling è in dubbio, il giocatore avverte di nuovo dolore al ginocchio e forse non ce la fa per stasera. Le alternative sono Cristante al posto di Smalling al centro della difesa, oppure Kumbulla con Ibanez in mezzo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Cristante in difesa al posto di Smalling? Mi sento male… Meglio Ibanez in mezzo con Kumbulla in mezzo. Forse potrebbe non farlo per mancanza di esperienza, con Cristante avresti più esperienza. Certo che per marcare Immobile…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Fonseca i suoi due derby li ha pareggiati e ha imparato sicuramente qualcosa dal primo derby, dove giocò in maniera troppo aperta e qualcosa rischiò. Ora la squadra ha cambiato sistema di gioco e non è più esposta a quel tipo di transizioni. La Lazio secondo me si rende conto che la Roma è più forte, si aspetta pure di perdere, lo dice la classifica del campionato. Ma anche la Roma può perdere molto, ci sono Inter-Juve e Cagliari-Milan, se dovesse perdere rischia di perdere punti dal Milan e non accorcerebbe su Juve e Inter. Se La Lazio dovesse vincere darebbe una sistemata al campionato, ma non sarebbe una svolta. Se invece la Roma dovesse vincere, si mette bene…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ci arriva meglio alla partita di stasera, soprattutto sul piano del gioco. La Roma è più in forma, viene da un momento positivo. Ha perso sonoramente con Napoli e Atalanta, ma ha perso solo quelle, mentre la Lazio ne ha perse cinque. La Roma ha un Mkhitaryan pazzesco, Pellegrini in grande spolvero e una difesa sempre presente. La Lazio deve aggrapparsi ai suoi campioni, Milinkovic e Immobile. Contro le grandi riescono a risvegliarsi, ed è quello che sperano i laziali… Pronostico di Lazio-Roma? Faccio fatica…bisognerebbe avere coraggio. Partita molto incerta, andrò su un banalissimo ics…”

Alessandro Vocalelli (Radio Radio): “Io non credo che la Roma sia da scudetto, anche se spero di sbagliarmi. A lungo andare usciranno le più forti. La Roma ha ancora dei limiti per competere con le migliori. La Roma farebbe già un ottimo risultato arrivando in Champions League e in questo senso la partita di stasera è molto importante per consolidare la sua posizione in classifica… Uomini derby? Direi Mkhitaryan per la Roma, mentre per la Lazio può essere decisivo Lazzari, un giocatore in grande crescita e può essere l’Hakimi della Lazio, l’uomo che compagina. Non so se Fonseca lì farà qualcosa… Pronostico? Una ics politica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quanto conta per la Roma questo derby? Tantissimo. Ti scrolleresti di dosso una pretendente alla corsa Champions vincendo stasera. L’Atalanta è in grande crescita, e se vanno come ieri sera… Ora intanto la Roma deve consolidare il suo posto, che non è facile perchè ci sono tante squadre… I due che possono decidere il derby sono Mkhitaryan e Luis Alberto, i due che possono far pendere la bilancia verso la propria squadra con una giocata… Pronostico di Lazio-Roma? Due…”

