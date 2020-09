Izzo costa troppo, Fazio verso la permanenza. Jesus chiede la buonuscita: no della Roma

AS ROMA NEWS – Roma a caccia di difensori, ma con la necessità anche di dover effettuare qualche taglio nel reparto arretrato. Tutto fermo sul fronte Smalling: la trattativa non si riesce a chiudere con le parti sempre distanti e ferme sulle proprie posizioni. Da qui l’accelerata per Kumbulla.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri), sembra perdere consistenza la pista che porta a Izzo: il difensore costa troppo viste le richieste di Cairo e questo potrebbe portare alla permanenza di Federico Fazio a Trigoria, garantendo a Fonseca un centrale in più.

Juan Jesus invece resta in uscita, ma il brasiliano continua a mettere i bastoni nelle ruote della Roma: il centrale sembrava essere a un passo dal Genoa, ma ora chiede una buonuscita per accettare il trasferimento ai liguri. Il club giallorosso non vuole concederla.

Fonte: Corriere della Sera