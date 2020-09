DA TRIGORIA – Squadra al lavoro per la sfida col Verona. Kluivert torna a lavorare in gruppo

AS ROMA NOTIZIE – Prosegue il lavoro a Trigoria in vista dell’esordio in campionato sul campo dell’Hellas Verona, in programma sabato prossimo alle ore 20:45.

La squadra è scesa in campo intorno alle 10 di questa mattina. Justin Kluivert è guarito dal Covid-19 e ha svolto parte della seduta in gruppo prima di proseguire con il lavoro individuale.

Questa ad oggi la probabile formazione anti-Verona: ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INDISPONIBILI – Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena; Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre; Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop.

Giallorossi.net – G. Pinoli