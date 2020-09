Jesus, Fazio, Perotti: cessioni in stand-by. Ma domani può sbloccarsi Schick al Leverkusen

AS ROMA NEWS – Sarà più difficile di quanto si pensava liberarsi dei giocatori in esubero. Le cessioni di Juan Jesus, Fazio e Perotti restano in stand-by.

Partiamo dal difensore brasiliano: Jesus sembrava a un passo dal Genoa, ma per il momento il club ligure non si è fatto avanti con proposte concrete. Lontana la fumata bianca.

Perotti piace ai turchi del Fenerbahce, ma siamo ancora a discorsi preliminari. Fazio sembra quello più vicino ai saluti con direzione Cagliari, anche se l’argentino ha chiesto addirittura un anno in più di contratto (fino al 2023), con la Roma che dovrebbe anche contribuire all’ingaggio del giocatore.

Ci vorrà ancora del tempo per capire il destino della trattativa per Florenzi all’Everton, mentre domani si può sbloccare la situazione di Schick: se anche il secondo tampone sarà negativo partirà per Leverkusen per svolgere le visite mediche e firmare con il Bayer.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport