Roma, c’è ancora troppo di Pallotta. Fonseca preoccupato: chiesti tre rinforzi in difesa

AS ROMA NEWS – Finisce 4 a 2 la prima amichevole stagionale della nuova Roma, ma più che la prima squadra di Friedkin, è ancora quella di Pallotta, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

Da Fonseca ai titolari schierati in partenza, diversi con la valigia in mano. Eccola, senza novità, in campo a Trigoria per il debutto stagionale contro la Sambenedettese, allenata dall’ex juventino Montero e iscritta al campionato di Lega Pro. Vittoria giallorossa da copione. Ma, a 14 giorni dal debutto contro il Verona al Bentegodi (19 settembre), l’amichevole non può certo far chiarezza sulla competitività della squadra che è ancora da assemblare.

Qualche risposta l’allenatore l’ha avuta. E anche positiva. Dai giovani Calafiori, spigliato nel ruolo di Spinazzola, e Villar, alzato da trequartista. Così come dai pupilli Veretout e Mkhitaryan. Il resto preoccupa il portoghese che, nei colloqui quasi quotidiani con il ceo Fienga, qualche richiesta l’ha comunque inoltrata, confidando nell’ambizione (e nella generosità) del nuovo proprietario.

L’allenatore, partito Kolarov, chiede Smalling e altri due rinforzi in difesa. Quando avrà il tris, deciderà come calarlo. Anche lungo la fascia destra bisogna intervenire: oggi il titolare è Peres, fermato dal Covid-19 insieme con Perez e Kluivert. In questo sistema di gioco farebbe comodo l’ex capitano Florenzi che, però, è sul mercato: il maxi ingaggio non ne favorisce l’addio.

Fonte: Il Messaggero