Juan Jesus vicino al Cagliari: si va verso una cessione a titolo definitivo

AS ROMA NEWS – Juan Jesus ai saluti, nel suo futuro si avvicina il Cagliari. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito di riferimento, i sardi stanno facendo sul serio per il difensore giallorosso con placet di Di Francesco.

Il neo allenatore degli isolani conosce bene il brasiliano, avendolo allenatore per due anni ai tempi della sua avventura alla Roma, e lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la retroguardia rossoblu.

Il Cagliari sta lavorando in queste ore per chiudere la cessione di Juan Jesus a titolo definitivo, una soluzione che farebbe felice la Roma: con Fonseca il centrale brasiliano non aveva trovato praticamente mai spazio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com