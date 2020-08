Gotze rifiuta l’Inter Miami: aspetta l’offerta della Roma

CALCIOMERCATO AS ROMA – Mario Götze, trequartista che non ha rinnovato col Borussia Dortmund e che è dunque svincolato, ha rifiutato la proposta dell’Inter Miami, club di MLS che ha offerto al tedesco un ricco compenso da 440.000 euro al mese.

A riferirlo oggi è il quotidiano tedesco “Bild“. Il motivo del “no” del calciatore ventottenne, autore della rete decisiva nella finale dei Mondiali 2014 con la sua Germania, sarebbe ritrovabile nella volontà del giocatore di continuare la sua carriera in Europa.

Gotze infatti, racconta il noto giornale tedesco, spera ancora in una chiamata della Roma o in seconda battuta del Monaco, due club che gli permetterebbero di proseguire la carriera in campionati più competitivi rispetto a quello statunitense.

Fonte: Bild