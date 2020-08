Scambio Torreira-Diawara, la Roma accelera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da una parte c’è Lucas Torreira, 24 anni, regista uruguagio dell’Arsenal con un trascorso in serie A, dall’altro c’è Amadou Diawara, 23 anni, centrocampista guineano che i Gunners vorrebbero dalla Roma.

Lo scambio, riferisce il portale “Gazzetta.it“, è nell’aria con i giallorossi che in queste ore starebbero accelerando la trattativa che potrebbe portare a plusvalenze importanti per entrambi i club.

Torreira in Premier non ha avuto troppa fortuna e ora vuole un club che gli permetta di essere protagonista. Roma potrebbe essere la piazza ideale. Giallorossi e Arsenal ci stanno ragionando su, anche in funzione degli ottimo rapporti tra i due club. La trattativa diventa calda, nei prossimi giorni sono attese novità.

Fonte: Gazzetta.it