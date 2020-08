Roma, per la porta spunta Cragno: tre contropartite tecniche per convincere i sardi

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Tra Salvatore Sirigu e Pau Lopez spunta a sorpresa Alessio Cragno per la porta della Roma, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

L’estremo difensore classe 1994 è valutato dal Cagliari più di 20 milioni ma il club capitolino ha alcune carte da giocare per riuscire a ingolosire i sardi e abbassare il costo complessivo dell’affare.

In primis Robin Olsen, che in Sardegna ha fatto buone cose anche se con Di Francesco in giallorosso non ha reso secondo le aspettative. Le altre contropartite che piacciono ai sardi sono Juan Jesus, richiesto dal club di Giulini, e infine Alessio Riccardi, che l’ex allenatore della Roma ora ai sardi ha fatto esordire in giallorosso in Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport