Alessandro Barnaba: ecco chi sta consigliando i Friedkin nella costruzione della nuova Roma

AS ROMA NEWS – Sono giorni frenetici per Ryan e Dan Friedkin, al lavoro per la costruzione della nuova Roma. Ma i due texani si stanno affidando ad alcuni consiglieri che conoscono molto meglio la situazione della piazza capitolina, e tra questi, scrive oggi “Il Tempo” (A. Austini) ce n’è uno che merita una citazione particolare.

Si tratta di Alessandro Barnaba, banchiere romano e romanista che ha affiancato gli imprenditori di Houston nella trattativa con Pallotta in qualità di advisor. Barnaba da qualche mese ha lasciato il suo prestigioso incarico in JP Morgan per dedicarsi al lancio di un progetto personale (un fondo d’investimento) ma resterà al fianco dei Friedkin nell’avventura Roma: sarà sua una delle sedie del nuovo cda, che verrà completato nell’assemblea post-closing.

Barnaba, pur lavorando e mettendo su famiglia a Londra, è sempre rimasto fedele alla Roma. All’Olimpico è passato sicuramente la sera dell’ultima sfida di novembre del 2018 in Champions col Real Madrid, invitato a bordo campo dai dirigenti per assistere alla cerimonia che ha visto Totti entrare nella Hall of Fame. È iscritto dal 2016 al Circolo Canottieri Aniene e viene quindi da pensare che sia stato lui a mettere in contatto i Friedkin con Malagò. Ora, da dentro, può dare una mano anche nella ricerca di nuove fonti di ricavo per il club.

Fonte: Il Tempo