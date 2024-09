Juric cambia, ma non troppo: chance per Baldanzi, Konè e Soulè in bilico

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si cambia, ma senza esagerare. Ivan Juric ha studiato la Roma formato europeo per il debutto contro l’Athletic Club, ma davanti alla stampa ha fatto puro catenaccio affermando di voler aspettare la sgambata di stamattina per decidere.

Il tecnico croato dunque non si è sbilanciato sulle scelte che ha in mente per affrontare gli spagnoli: al momento l’unica novità che sembra essere scontata è l’utilizzo di Hermoso dal primo minuto in una difesa a tre che sarà completata da Mancini e Ndicka. Angelino dunque scivolerà più a sinistra, nel ruolo di esterno a tutta fascia.

A destra invece, con Zalewski fuori dai convocati e con Saud non ancora pronto per il debutto, sarà confermato Celik. A centrocampo Cristante appare intoccabile, mentre non è scontata la presenza di Manu Konè dal primo minuto: il ballottaggio con Pisilli è ancora apertissimo.

Chi invece è in odore di chance è Tommaso Baldanzi: il tecnico pensa di proporlo dall’inizio in tandem con Dybala, pronto alla staffetta con Soulè in vista del Venezia. L’attaccante di riferimento resta Artem Dovbyk, con Shomurodov pronto a subentrare a gara in corso. In porta confermato Svilar: per Ryan il debutto è rimandato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

