La Roma e Juric al debutto europeo

AS ROMA NEWS – Debutto europeo per la Roma e soprattutto per Ivan Juric, alla sua prima nelle competizioni Uefa da quando è smesso i panni del calciatore per dedicarsi alla carriera di allenatore.

Ostacolo non facile per i giallorossi, che questa sera all’Olimpico sfidano l’Athletic Bilbao di una vecchia volpe come Valverde (che ricorda ancora quel 3 a 0 ai tempi del Barcellona), una squadra tosta, difficile da battere, con un ottimo collettivo nel quale spicca la stella di Nico Williams. Un giocatore velocissimo e quasi immarcabile nell’uno contro uno, imprendibile negli spazi aperti, e dal quale la Roma dovrà guardarsi con attenzione.

Il palleggio di qualità degli spagnoli contro l’aggressione a tutto campo professata dal neo allenatore dei capitolini: questa sera all’Olimpico la sfida sarà molto interessante anche dal punto di vista squisitamente tattico. I giallorossi dovranno essere bravi a non perdere le misure e l’equilibrio in mezzo al campo come è successo nel secondo tempo di Roma-Udinese: in quelle praterie, Williams e compagni ci andrebbero letteralmente a nozze.

Partire con il piede giusto in Europa sarà importante, ma Juric dovrà anche tenere un occhio anche sul campionato dopo la falsa partenza dei giallorossi quando il croato non sedeva ancora sulla panchina romanista: domenica c’è il Venezia, sempre all’Olimpico, e per questo l’allenatore ha annunciato dei cambi di formazione.

L’undici non sarà stravolto: Juric sa che la Roma, specie in questo momento, rischierebbe di esporsi a una brutta figura in un momento dove continuare a vincere e tenere alto il morale di squadra e tifosi è fondamentale. “La faccia dei ragazzi è cambiata dopo la bella partita di domenica“, ha dichiarato l’allenatore giallorossi in conferenza stampa. Il suo compito è quello di tenere stampato quel sorriso sul viso dei calciatori il più a lungo possibile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

