JURIC: “Domani è uno scontro diretto, sarà fondamentale fare una grande vittoria. Hummels? Non guardo il curriculum, non gioca per scelta tecnica” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ tempo di conferenza stampa per Ivan Juric. La sua Roma infatti affronterà domani sera la Fiorentina allo stadio Franchi, e il tecnico giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della gara di campionato.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore croato sull’impegno contro la viola, sulla condizione della squadra e sull’importanza della partita contro i toscani:

La condizione della squadra? Mancini come sta? Dybala e Pellegrini in che condizione fisica stanno?

“Dybala e Pellegrini bene, Pellegrini è stato molto sfortunato e non è riuscito a sbloccarsi, ma li vedo molto bene e sono in condizioni ottimali. Speriamo che migliorino l’aspetto della conclusione in porta. Mancini è ok, oggi pomeriggio vediamo Soulè”.

La Fiorentina?

“Hanno fatto acquisti ottimali, hanno preso una strada giusta nelle ultime partite, è una squadra di grande valore”.

Come si può migliorare la fase offensiva per fare più gol?

“Siamo primi in classifica per i tiri verso la porta, ci sono stati tanti pali. Tecnica e qualità di esecuzione c’è, serve più convinzione, non c’è una sola cura. Speriamo che si sblocchino”.

E’ una partita decisiva quella di domani? Si aspetta una risposta sulla mentalità vincente?

“La squadra ha preso la strada giusta su tante cose, si vede sulla prestazione dell’altra sera, ho visto tantissime cose positive. Per vincere serve essere più cattivi davanti alla porta e non avere cali. E’ uno scontro diretto, noi vogliamo prendere una strada positiva ed è fondamentale fare una grande vittoria”.

Su Hummels e il fatto che non gioca. Ndicka lo scorso anno ha quasi sempre giocato come centrale di sinistra. Cosa ha Hummels? C’è una motivazione se non gioca?

“E’ molto semplice: guardo chi sta meglio in allenamento e scelgo in base a quello. Non guardo età o curriculum. Per me il futuro di Ndicka è di diventare un top player in quella posizione. E’ una scelta tecnica, non so che altro dirti. E’ normale che ci sia un allenatore che preferisce un giocatore per certe caratteristiche…è proprio una scelta tecnica”.

Quando ritornano El Shaarawy e Saelemaekers? Gli esterni cosa possono dare di più? Come sta vivendo Zalewski i fischi?

“Saelemaekers sta andando bene, spero che dopo questo ciclo di partite possa tornare pian piano con noi. El Shaarawy vediamo se può tornare con la prossima o con quella dopo. Grandi complimenti a Zalewski, contro la Dinamo a destra anche mentalmente è stato top, molto concentrato, sul pezzo. Abbiamo visto la reazione, mi dispiace per la sua situazione perchè è un ragazzo a posto. Ha dimostrato che è forte mentalmente e non è un bambino. Sugli esterni voglio anche quello che fa lui, il dribbling e la superiorità numerica, in partite molto chiuse è fondamentale. Lui è uno che ha queste caratteristiche, con El Shaarawy e Saelemaekers”.

A che punto è la Roma di Juric? Questa rosa è da prime quattro?

“Su tante cose siamo andati oltre. Penso che c’è da ricostruire un po’ il fatto di sentirsi più forti e grandi. Sulla rosa, se ogni giocatore migliora, migliora la squadra. Ho tanto giocatori interessanti su cui lavorare, anche quelli più grandi possono migliorare. Dobbiamo assolutamente provare ad arrivare tra le prime quattro”.





