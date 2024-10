Una partita gratis: la mossa di Dazn per conquistare nuovi abbonati

ALTRE NOTIZIE – Per una sera la Serie A sarà trasmessa in chiaro, per la prima volta dopo quasi trent’anni. Un ritorno al futuro, perché le modalità nel frattempo sono cambiate: se per vedere Juventus-Sampdoria nel 1996 bastava sintonizzarsi sulla Rai, adesso chi martedì prossimo, 29 ottobre, alle 20.45 vorrà vedere gratis Milan-Napoli dovrà registrarsi all’applicazione di Dazn.

Un’offerta riservata ai primi due milioni di utenti che si connetteranno. Un modo per rivitalizzare la fruizione del calcio in tv, in un momento complicato. Il modello freemium, su cui Dazn punta a livello globale, è già stato sperimentato dalla Serie B, che prevede già una partita gratuita, spesso l’anticipo del venerdì.

Quanto al futuro, Dazn con ogni probabilità trasmetterà in chiaro gare delle altre big, a rotazione: Juventus, Inter e le due romane, anche per non penalizzare il tifoso di una squadra già abbonato. E comunque dovrà scegliere fra una delle sette gare che per ogni giornata che ha in esclusiva, non le tre in condominio con Sky.

Fonte: La Repubblica